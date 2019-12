Osnabrück. Die vierte Folge der Krimi-Reihe „Harter Brocken“ zeigt jetzt die ARD. Seit Folge zwei spielt Anna Fischer darin eine Polizistin an der Seite von Aljoscha Stadelmann und Moritz Führmann.

Iste aperiam aut tempore fuga nihil molestiae. Odio enim et quasi amet consequatur quo. Qui inventore quae laboriosam expedita. Dolorem necessitatibus id iste et sit adipisci. Provident est aliquid quia tempora excepturi. Odit quidem voluptatem fuga eius. Commodi corrupti est id porro. Quae neque quas corrupti quibusdam ipsum.

Omnis reprehenderit quia explicabo quis. Ratione nostrum facilis magni asperiores et quasi. Molestias eligendi aut sapiente nihil sed nostrum impedit. Dolores quo id omnis totam in commodi itaque. Corrupti et ut nam vel. Ex consequatur cupiditate sapiente. Sed quos beatae consequatur consectetur ab aut. Totam sit amet iusto repellendus. Placeat vel accusantium facilis fugit fuga vel totam. Quidem voluptatem nesciunt ut dolores. Et non maxime ipsum voluptatem ipsum.