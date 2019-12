Osnabrück. Auch in der vierten Verfilmung nach der Sawatzki-Romanreihe erleben Gundula und ihre Liebsten vielfältige Verwicklungen.

Gundula Bundschuh (Andrea Sawatzki) hebt auf dem Elternabend an der falschen Stelle den Finger. Ganz zum Leidwesen von Gatte Gerald (Axel Milberg), denn jetzt übernimmt sie vertretungsweise die Theatergruppe am Gymnasium ihrer Tochter, deren Abitur in Gefahr wäre, käme der Kurs nicht zustande. In Gundulas Regiearbeit zu „Romeo und Julia“ aber mischen sich mehr Familienmitglieder ein, als ihr lieb ist. Da scheinen Geralds Schlager-Ideen zur musikalischen Dramaturgie noch das geringste Problem.



Auch die vierte Verfilmung nach der Roman-Reihe von Andrea Sawatzki punktet mit guter Situationskomik und gelungenem Dialogwitz. Die vielfältigen familiären Verwicklungen, die immer kurz davor sind, in die absolute Katastrophe abzugleiten, machen Spaß. Das ist alles nicht besonders bedeutungsvoll, aber in hohem Maße vergnüglich. Die leichte Komödie wird vor allem durch ihre prominenten Darsteller getragen. Neben Sawatzki und Milberg profilieren sich Thekla Carola Wied und Judy Winter als jeweils auf ihre Art anstrengende Omas. Stephan Grossmann und Eva Löbau hingegen nerven als schwäbelndes, esoterisches Ökopaar auf ganzer Linie und Uwe Ochsenknecht bereitet mit seiner Darstellung des vielfach umworbenen, charmanten Therapeuten Mussorkski größtes Vergnügen.

Familie Bundschuh – Wir machen Abitur

Montag, 16. Dezember 2019, 20:15 Uhr, ZDF

Vier von sechs Sternen