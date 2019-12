Osnabrück. Ein Fuß zuviel im Sarg löst den nächsten Friesland-Fall aus. Leicht und locker ist er - aber eher mit zu wenog als zu viel Hand und Fuß.

Ob es an Vorurteilen gegenüber Ostfriesland liegt oder gegenüber der Zuschauerschaft am Samstagabend: Die Krimireihe Friesland versucht, niemanden durch allzu viel Logik zu überfordern. Skurrilität steht im Vordergrund – und nachdem bereits in der letzten Folge Anfang des Jahres das Bestattungswesen als Prototyp für Skurrilität herhalten musste, wird die Idee wegen des offenbar großen Erfolgs weitergeführt.

Diesmal findet Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) zufällig in einem Sarg einen überzähligen Fuß. Natürlich glaubt ihm diese Geschichte niemand, zumal ihm das Beweismittel durch rasche Einäscherung abhandengekommen ist. Doch dann tauchen weitere Körperteile auf, und die Frage steht im Raum: Ob sich da ein Serienkiller ins beschauliche Leer verirrt hat?

Faulheit und Unvermögen

Schräg ist aber wie immer nicht nur der Fall, schräg sind auch die Personen: Dienststellenleiter Jan Brockhorst (Felix Vörtler), dessen Kombination aus Unvermögen und Faulheit die Aufklärung des Falls eher behindert als voranbringt; die Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg), die, durch einen Junggesellinnenabschied abgelenkt, noch wirrer agiert als sonst; Bestatter Wolfgang Habedank mit seinen ungelenken Trotteligkeit. Aber keine Sorge: Aufgeklärt wird der Fall trotzdem.

