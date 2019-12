Osnabrück. Der Film "Wer 4 sind" (Freitag, 13. Dezember 2019, 21.45 Uhr, Arte) begleitet die "Fantastischen Vier" anlässlich ihres 30-jährigen Bandjubiläums bei den Aufnahmen zu ihrem Album „Captain Fantastic“ - von den Anfängen bis zur Konzertpremiere.

Seit 30 Jahren sind die Fantastischen Vier in Deutschlands Musikszene präsent. 1992 hatten Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon mit „Die da!?!“ ihren ersten Hit. Jetzt hat Filmemacher Thomas Schwendemann zu ihrem Jubiläum eine Dokumentation gedreht, die die Fantas bei der Produktion zu ihrem zehnten Album „Captain Fantastic“ begleitet. Der für das Kino produzierte Film wurde dabei für die Fernseh-Erstausstrahlung um 50 Minuten gekürzt.



„Die sind vollkommen wahnsinnig!“, sagt Rapper Samy de Luxe, der am neuen Album mitschrieb, zu Beginn über die Fantas. Im Weiteren wird aber klar, dass die in Stuttgart gegründete Gruppe ein Haufen positiv Verrückter ist. Im Fokus der Doku steht die Bandchemie und die Frage, wie man es anstellt, eine derart lange Wegstrecke gemeinsam zu bestreiten. Ein Erfolgsrezept ist dabei der professionelle Umgang miteinander. Mittlerweile leben die vier Bandmitglieder weit verstreut und treffen sich nur zum Arbeiten. So bleibt jedem nach Produktion, Promotion und Tour sein Leben. Die unterhaltsamen 53 Minuten liefern erhellende Einblicke in das Innenleben einer erfolgreichen Band. Ein Film, der letztlich eine Hommage an die Fantas ist. Im Anschluss zeigt Arte den Mitschnitt eines Fanta 4-Livekonzerts.

Wer 4 sind

Freitag, 13. Dezember 2019, 21:45 Uhr, Arte

Die Fantastischen Vier - Live in St. Wendel (Freitag, 13. Dezember 2019, 22:40 Uhr, Arte)

Fünf von sechs Sternen