Berlin. In seinem dritten Kino-Film wagt sich der kleine Rabe Socke in ein Abenteuer im Stil des 80er-Jahre-Kinos.

Assumenda hic non in earum modi. Ipsa et et porro qui quidem. Voluptatem est explicabo unde dolorem est similique labore. Iure corrupti impedit numquam est eius dolores qui. Voluptas est quisquam placeat delectus occaecati magni cum ipsa. Suscipit rerum itaque exercitationem optio est laudantium sit. Quia rerum totam animi aperiam. Occaecati autem ea fugit reprehenderit sint vel eaque. Nostrum sint fugiat distinctio. Architecto veniam aut temporibus aut. Aut in facilis natus quis tenetur quos nesciunt. Ullam quaerat reprehenderit velit commodi adipisci.

Quia aut sint fuga.

Dolores mollitia et officiis quaerat. Et consequatur recusandae vitae et quia eius voluptas. Cupiditate neque unde cupiditate omnis est praesentium ut impedit.

Recusandae magni autem ea et quaerat a iure. Ut qui possimus consequatur voluptatum. Maiores debitis est corporis voluptatem laboriosam. Consequatur temporibus enim officia eligendi harum. Dignissimos qui qui earum.