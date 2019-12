Osnabrück. Das wahre Leben erzählt die besten Geschichten. Und die unwahrscheinlichsten. Wie die des Millionenbetrugs im Köln der frühen 2000er Jahre. Inklusive prominenter Pleitiers und Knackis.

„Kennen Sie reiche Leute? Also: So richtig reiche?“ Bildschirmfüllend schaut Josef Asch den Zuschauern tief in die Augen. Josef Asch, der König von Köln, von allen „der Polier“ genannt. Denn bevor er König wurde, war er Bauarbeiter – und er greift immer noch beherzt ins Klo, wenn während des Kammerkonzerts in der Industriellenvilla plötzlich die Toilette verstopft. „Ich kann immer helfen“, sagt er. Egal, mit welchen Mitteln.

„Nein“, sagt Rainer Bock, „ich kenne keinen reichen Leute, jedenfalls nicht näher, nicht privat.“ Der Schauspieler verkörpert den „König von Köln“, „aber mit mir hat die Rolle nicht viel zu tun“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon deshalb, weil Bock kein Kölner ist, sondern Kieler. „Ich dachte beim Casting, dass es vielleicht ein Ausschlusskriterium ist, dass ich kein Kölsch spreche“, sagt er. „Aber das war es nicht. Klüngel gibt es ja überall.“ Wobei Klüngel deutlich zu freundlich klingt. Tatsächlich geht es um bodenlose Korruption.

Kindheitserinnerung: Karneval in Kiel

Und es geht um Karneval. Noch ein Fremdthema für den Norddeutschen? „Naja“, sagt Rainer Bock, „es ist so, dass meine Mutter ein Fan von Karnevalsumzügen war und ich am Rosenmontag immer mit vor dem Fernseher gesessen habe.“ Und nicht nur das. „Meine Mutter hat sogar Kamelle geschmissen – und ich kleiner Kerl bin im Wohnzimmer über den Boden gerobbt und habe sie aufgesammelt.“

Josef Asch, der König von Köln, spricht hochdeutsch, und auch in die Karnevalsfeiern, sagt Rainer Bock, „begibt er sich nicht so richtig hinein.“ Gerade mal eine rote Nase trägt er zu Hemd und Jackett, und anders als Bauamtsleiter Lothar Stüssgen (mit bestem Kölsch: Joachim Król), der zum Vergnügen die Fünfte Jahreszeit feiert, tut Josef Asch das, um Strippen zu ziehen. Und um sich Freunde zu machen.

Zum Beispiel Stüssgens jungen Kollegen Andrea Di Carlo (Serkan Kaya). Der Sohn italienischer Eltern ist ebenfalls kein geborener Karnevalist, doch er weiß: „Die entscheidenden Sitzungen in Köln sind die Karnevalssitzungen“. Was sich bewahrheitet, als er zwischen Kölsch und Bützchen Josef Asch kennenlernt und ihm von seinen Sorgen erzählt: dem Umbau seines kleinen Häuschen. „Da kann ich helfen“, sagt Asch, zieht Strippen und hat schwupps wieder jemanden, der ihm einen Gefallen schuldet.

„Ich bin mit der Vorstellung großgeworden“, sagt Rainer Bock, „dass es in Deutschland eine grundlegende Ehrlichkeit gibt, dass Korruption in großem Stil woanders stattfindet, aber nicht bei uns.“ Aber diese Vorstellung habe er ablegen müssen. „Es gab in den vergangenen Jahrzehnten viel zu viele Fälle, die das Gegenteil bewiesen haben.“ Gerade in der Baubranche. „Ich möchte nicht wissen“, sagt Bock, „was in Wirklichkeit hinter den ganzen Pannen beim Berliner Flughafenneubau steckt. Wer da welche Aufträge warum bekommen hat …“

Schon deshalb sei es ihm wichtig gewesen bei dem Film mitzuspielen, sagt Bock. „Natürlich kann man über Missstände Dokumentationen machen. Aber mit einem Spielfilm erreicht man doch ein größeres Publikum. Da bleibt man einfach leichter dran am Thema, wenn man auch mal lachen kann.“ Und das kann man, denn der Film ist eine Satire. „Dieses Genre ist im deutschen Fernsehen leider unbelichtet“, sagt Bock. „Nach Schtonk fällt mir da nicht mehr viel ein.“

Satire funktioniert bekanntlich dadurch, dass tatsächliche Gegebenheiten überzeichnet werden. In diesem Fall: Ein Bauskandal in den Nullerjahren in Köln, an dessen Ende eines der größten Privatvermögen Deutschlands pulverisiert wurde, ein altehrwürdiges Bankhaus in die Knie ging, der Shooting-star unter den DAX-Konzernen Insolvenz anmelden musste und die öffentliche Hand in unfassbarem Stil geprellt wurde. Dass im Film Namen vorkommen wie Asch, Dickeschanz, Hoppenheim und Middeldorf ist natürlich reiner Zufall, denn, wie es in der Eröffnung des Films heißt: „Die nachfolgenden Geschehnisse sind frei erfunden.“

Wer wissen möchte, wie frei, kann sich im Anschluss an den bissigen, unterhaltsamen und teils skurrilen Spielfilm die passende Dokumentation anschauen: „Der Milliarden-Maurer vom Rhein“ über den Strippenzieher Josef Esch, die Quelle-Erbin Schickedanz, das Bankhaus Oppenheim und den vermeintlichen Karstadt-Retter Thomas Middelhoff. Und er kann zu dem Schluss kommen, mit dem der Spielfilm beginnt: In Wahrheit war alles viel schlimmer …

Der König von Köln. Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, um 20.15 Uhr im Ersten

Der Milliarden-Maurer vom Rhein. Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, um 21.45 Uhr im Ersten