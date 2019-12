Osnabrück. Auch wenn man William Makepeace Thackerays Gesellschaftssatire längst kennt – die siebenteilige Neuverfilmung seines Klassikers „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ lohnt das Einschalten. Hauptdarstellerin Olivia Cooke und „Broadchurch“-Regisseur James Strong lassen die Gesellschaftssatire in zeitlosem Glanz erstrahlen.

Die Schule ist vorbei. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Da sich die Vollwaise Becky Sharp (Olivia Cooke) ihre Ausbildung in Miss Pinkertons Institut für junge Damen durch eigene Lehrtätigkeiten verdient hat, soll sie nun auf einem Landsitz eine Stelle als Hauslehrerin antreten. Auf dem Land? Um Himmels willen – lieber werde sie in der Gosse betteln! Aber es hilft erst einmal nichts. Obwohl Becky umgehend alles daran setzt, sich in die Familie ihrer reichen Freundin Amelia (Claudia Jessie) einzuheiraten – der Weg in die feinen Kreise der Gesellschaft ist steinig und voller Taugenichtse.

Anders verhält es sich mit der siebenteiligen, erstklassig besetzten Neuverfilmung des Klassikers „Vanity Fair – Jahrmarkt der Eitelkeiten“ nach W.M. Thackeray. Auch wenn man die Geschichte längst kennt, lohnt sich das Einschalten. Alleine schon wegen der äußerst talentierten Hauptdarstellerin Cooke, der es mit ihrer frech-fröhlichen Darstellung des präviktorianischen IT-Girls gelingt, auch jüngere Zuschauer anzusprechen. Sowieso kann sich das prächtig ausgestattete Kostümdrama im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Unter der Regie von James Strong („Broadchurch“) erstrahlt die historische Gesellschaftssatire in zeitlosem Gewand.

Wertung: 6 von 6 Sternen.

„Jahrmarkt der Eitelkeiten“ (1-3/7). Arte, Donnerstag, 12. Dezember, 21.00 Uhr.