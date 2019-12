Osnabrück. Beliebter Hollywood-Star, aber auch politischer Rechtsaußen: John Wayne war nicht nur ein versierter Schauspieler, sondern auch ein ultrarechter Patriot. Eine Arte-Doku am Sonntag um 21.55 Uhr zeigt die zwei Gesichter der amerikanischen Filmlegende.

Als Nikita Chruschtschow 1959 die USA bereiste, wollte er zwei Dinge: Disneyland besuchen und John Wayne treffen. Tatsächlich war der oberste Führer der Sowjetunion ein Fan des Hollywood-Stars, der doch wie kein zweiter Western- und Kriegshelden verkörperte. Und das in Klassikern wie „Ringo“ (1939), „Der schwarze Falke“ (1956) oder „Rio Bravo“ (1959). Umgekehrt galt die Liebe jedoch nicht. Denn John Wayne war bereits damals ein erklärter Kommunistenhasser. Spätestens mit seiner Zustimmung zur Hatz von Senator McCarthy auf alles „Linke“ Anfang der 50er Jahre, wuchs Waynes Hass auf Liberale, Indianer, Schwarze und Homosexuelle.

Der Mann, der jahrzehntelang den amerikanischen Helden in über 160 Filmen gab, inszenierte und spielte 1968 die Pro-Vietnamkriegs-Propaganda „Die grünen Teufel“. Eine Überzeugungstat - aber auch ein Sündenfall für die rebellische Jugend. Diese Janusköpfigkeit – einerseits ein versierter Hollywood-Star, andererseits ein Mann mit extremistischer Gesinnung zu sein, steht im Mittelpunkt dieser spannenden Doku über ein Stück Amerika, die bis heute nachwirkt - in Waynes Filmen, aber auch in seiner vor allem heute noch von Ultrarechten bewunderten Persona. Eine erhellende Film-Geschichte.





John Wayne - Amerika um jeden Preis.. Arte, Sonntag, 8. Dezember. 2019; 21.55 Uhr.



Wertung: 5 von 6 Sternen