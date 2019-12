Osnabrück . Wie ein Paar mit Down-Syndrom immer selbstständiger wird, zeigt Detlev Scholz in seiner sehenswerten Dokumentation.

Drei Jahre sind Emily und Erik ein Paar und möchten jetzt zusammenziehen. Eigentlich üblich bei Menschen, die 22 Jahre alt sind. Aber die beiden sind mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Das stellt nicht nur sie, sondern vor allem ihr Umfeld vor besondere Herausforderungen. Kann das klappen? Wie meistern sie ihren Alltag? Und wie funktionieren sie dabei als Paar? Erik und Emily haben sich bislang nur an den Wochenenden gesehen.

Entspannt stellt Detlev Scholz das Paar in seiner Dokumentation vor, in der er als Besonderheit zeigt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Zwei junge Menschen probieren sich aus und gucken, ob sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen können. In Dänemark verbringen Emily und Erik ihren ersten Kurzurlaub miteinander. Zusammenziehen auf Probe gewissermaßen. Begleitet werden sie von zwei Sozialarbeitern, die die Tage an der Ostsee im Häuschen nebenan verbringen und da sind, wenn etwas ist.

Das Paar geht gestärkt aus diesen Tagen hervor. Und Erik fasst dabei sogar den Mut, seine Mutter um mehr Unterstützung für seine Liebe zu bitten. Sie hat Bedenken, ob er seine Pläne umsetzen kann. Einzig die untertitelten Gesprächssequenzen sind peinlich, denn Emily und Erik sind sehr gut zu verstehen.

Fünf von sechs Sternen