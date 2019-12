Osnabrück . Stehen wir vor einem politischen Umbruch? Darüber diskutiert Katrin Bauerfeind in ihrer Talkshow mit Gästen wie Luisa Neubauer.

Wenn alle durcheinander quatschen, dann ist diejenige, die das Geschehen distanziert behandelt die Moderatorin? Keineswegs! Es ist Luisa Neubauer in der Talkshow von Katrin Bauerfeind. Die jüngste Ausgabe von „Bauerfeind – die Show zur Frau“ widmet sich dem Thema „Zwischen Selfie und Greta – Stehen wir vor einem neuen politischen Umbruch?“. Dazu wurde die Umweltaktivistin eingeladen - mit drei ältere Herren, die fast alle die Welt erklären möchten.

Neben Luisa Neubauer sitzen der Schriftsteller und Musiker Frank Schätzing, der Blogger und Journalist Sascha Lobo sowie der Comedian Abdelkarim. Während die Herren um ihre Wortbeiträge buhlen, kommen beim Betrachten zwei Fragen auf: Wo ist eigentlich die herzhaft bissige und charmante Katrin Bauerfeind geblieben, die mit Ehrensenf die Unterhaltung würzte? In ihrer eigenen Talkshow kann sie sich nicht gegen Frank Schätzing durchsetzen, bis er ihr großzügig das Wort überlässt.

Was geht wohl in Luisa Neubauer beim Betrachten der Menschen um sie herum durch den Kopf? Wenn sie spricht, schweigen alle. Sie tut nämlich genau das, was Sascha Lobo in seinem Buch beschreibt: Sachlich argumentieren, klar kommunizieren, Ziele definieren, Anregungen geben. Und unterhaltend ist sie dabei auch.

Drei von sechs Sternen

Bauerfeind -Die Show zur Frau, 11. Dezember, 21.45 Uhr, One