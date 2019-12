Osnabrück. Die Arte-Dokumentation „1979 – Urknall der Gegenwart“ (Dienstag, 20.15 Uhr) begibt sich auf eine geopolitische Zeitreise in ein Jahr, dessen Ereignisse maßgeblich entscheidend für unsere Gegenwart sind. Äußerst sehenswert!

Das Jahr 1979, man mag es kaum glauben, war ein Jahr der Ereignisse, deren Konsequenzen auch 40 Jahre später unsere Gegenwart maßgeblich beeinflussen und bestimmen. Aber anders als das von popkulturellen Einflüssen durchdrungene Epochenjahr 1968, dem eine ganze Generation anhängt, wirkt die 1979 eingeleitete Zeitenwende eher wie eine graue Maus. Die 1979 erfolgten geopolitischen und ökonomischen Weichenstellungen waren halt weder sexy noch unterhaltsam, weswegen sie im Bewusstsein der breiten Masse kaum verankert sind.

Gerade noch rechtzeitig zum 40-jährigen Jubiläum erbarmt sich Arte und trägt die graue Maus mit einer äußerst sehenswerten Dokumentation ins verdiente Rampenlicht. „1979 – Urknall der Gegenwart“ heißt die Zeitreise von Dirk van den Berg und Pascal Verroust. Ausgehend von der Konferenz von Guadeloupe, die dem späteren Ayatollah Khomeini die Rückkehr aus dem französischen Exil nach Iran ebnete, verbindet die Dokumentation zahlreiche historische Eckpunkte, deren weitreichende Folgen damals nicht annähernd absehbar waren. Der Papst in Polen, Deng Xiaoping in den USA, NATO-Doppelbeschluss und Thatcherismus sind nur einige Stichpunkte, die der Film aufgreift und in ihrer ganzen Konsequenz auf unser heutiges Leben abklopft.

Wertung: 6 von 6 Sternen.

„1979 – Urknall der Gegenwart“. Arte, Dienstag, 10. Dezember, 20.15 Uhr.