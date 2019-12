Osnabrück. Überbehütung ist Gift für die Entwicklung von Kindern. Dabei meint es die "Generation Helikopter-Eltern" doch nur gut. Eine Reportage geht dem Phänomen auf den Grund.

Auf einen hohen Baum klettern? Allein zur Schule gehen? Mal nicht lernen, sondern sich ganz bewusst langweilen? Für „Helikopter-Eltern“ wären solche Aktivitäten ihrer Kinder ein Albtraum. Beschreibt die Metapher doch Väter und Mütter, die wie „Beobachtungsdrohnen“ über ihren Kindern zu schweben scheinen, sie vor allem schützen wollen – oft auch vor eigenen Erfahrungen. Und, glaubt man gewissen Pädagogen, nimmt die Zahl solcher Eltern rasant zu.



Eingebracht in die deutsche Sprache hat den Begriff Ex-Schuldirektor und Autor Josef Kraus. Als Synonym für Eltern, die ihre Kindern vor allen möglichen Unbill des Lebens schützen möchten, sie überbehüten.

Dabei ist der Begriff der „Helikopter-Eltern“ kein junges Phänomen, sondern wurde bereits vor 50 Jahren beschrieben. Erfunden hat das Wort der israelisch-amerikanische Psychologe Haim Ginott. Und das ausgerechnet Ende der 1960er Jahre, als „antiautoritäre Erziehung“ als modern und schick galt. Danach durften Kinder sich völlig frei von elterlicher Bevormundung entfalten. Also in gewisser Weise der Gegenpol dessen , was man heute als „helikoptern“ versteht, oder früher einfach als „gluckenhaft“ bezeichnet hätte.

Doch schon lange fragen sich besorgte Pädagogen: Fehlt dem so „überbehüteten“ Nachwuchs nicht am Ende die Fähigkeit, auch eigene Erfahrungen machen zu können? Sich eigenverantwortlich durch das Leben zu kämpfen, wenn alles von den Eltern abgenommen wird?

In zwei hintereinander folgenden Teilen untersucht heute die Autorin des 2014 veröffentlichten Buches „Ich bin dann mal Mama“, Collien Ulmen-Fernandes, die „Generation Helikopter-Eltern“. Und ruft darin vor allem zu mehr Gelassenheit auf.

So verweist sie auf die natürliche Fähigkeit von Kindern, sich selbst ein Bild von der Welt machen zu können. Und wie wichtig dabei auch das gelegentliche eigene Scheitern ist. Denn aus Fehlern wird man klug. Und Erfahrung macht bekanntlich den Meister. Unterstützt wird sie dabei von Ärzten und Forschern, verdeutlicht wird ihre Ansicht durch Experimente. „Social Factual“ nennt sich daher diese Reportage.

Einmal etwa müssen zwei Schwestern eine Woche lang ohne ihr Spielzeug leben. Das Ergebnis: Die beiden Mädchen erfanden eigene Spiele, bauten etwa aus Stühlen und Decken ein Zelt im Wohnzimmer. Die Kreativität steckt also als natürliche Ressource in jedem Kind. Ein Beweis dafür, dass ein Kind nicht jede Minute in Aktivitäten verstrickt sein muss, wie viele Helikopter-Eltern meinen. Oder wie ein chinesisches Sprichwort sagt: „Gras wächst nicht schneller, indem man daran zieht“.

Ein anderes Mal müssen Grundschüler in fünf Metern Höhe einen Parcours zwischen Baumkronen bestreiten. Obwohl durch ein Tau und einen Bergsteigerhaken gesichert, steigt der Adrenalinpegel der am Boden stehende Eltern. Die Frage dahinter: Können die Väter und Mütter auch emotional loslassen? Und was macht das mit den Kindern, wenn sie das Abenteuer bestehen?

Ein weiterer Aspekt sind die Medien, die oft ein verzerrtes Bild von möglichen Gefahren vermitteln. So ist - laut Reportage - etwa die Unfallgefahr im Verkehr dank neuer Technik in den letzten Jahren drastisch gesunken, und auch die Gefahr durch Verbrecher ist im Vergleich zu früheren Zeiten nicht gestiegen.

Ebenfalls untersucht wird, wie überflüssig und teuer bestimmten Produkte sind. Etwa GPS-gesteuerte Trackingarmbänder zur Überwachung jeden Schrittes der Kinder, ähnlich einer elektronischen Fußfessel. Oder Trinkflaschen mit animierten Bildern, die anzeigen wie viel das Kind getrunken hat.Hätte ein durchsichtiges Gefäß nicht das gleiche geleistet? Fakt aber ist: Für all diese Produkte gibt es inzwischen einen großen Markt.

Anschaulich und charmant von der Moderatorin begleitet, selbst Mutter einer siebenjährigen Tochter, versucht dieser Ratgeber so mit Mythen und Vorurteilen aufzuräumen. Ihr sympathisches Credo: "Entspannt euch, Mamas und Papas!"

Ein nicht nur unterhaltsamer, sondern auch pädagogisch wertvoller Beitrag zum Thema.

„Generation Helikopter-Eltern“. ZDF neo, Donnerstag, 5. Dezember, 20.15 Uhr (zwei Teile).