Leipzig. Die José Carreras Gala kehrt zu den Öffentlich-Rechtlichen zurück: Am 12. Dezember um 20.15 Uhr wird die 25. Ausgabe im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Zwischen 2013 und 2018 war die Spendensendung für Leukämiekranke im Privatfernsehen zu sehen. Der Tenor freut sich jetzt über die Rückkehr: „Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses außergewöhnliche Fernseh-Jubiläum in Leipzig feiern dürfen.“

1995 wurde in der sächsischen Messestadt die erste Spendengala veranstaltet und in der ARD gesendet. Das Konzept der Sendung im Weihnachtsmonat blieb über die Jahre nahezu unverändert: Prominente Sänger aller Genres traten und treten auf (bisher unter vielen: Herbert Grönemeyer, Milva, Katie Melua, Placido Domingo und Elton John), eine oder einer davon sang im Duett mit José Carreras. Dazu gab es Filme und Liveauftritte von Betroffenen und Ärzten; auch an den Spendentelefonen engagierten sich Prominente. Erinnerte man früher auch an verstorbene Leukämie-Patienten, zeigt man jetzt die positiven Fälle, schließlich will man vor allem Mut im Kampf gegen den Blutkrebs machen.

1987 erkrankte der spanische Tenor selbst an Leukämie, überlebte nur, weil er sich mit einem noch nicht zugelassenen Medikament behandeln ließ. Im Juli 1988 das Comeback-Konzert in der Wiener Staatsoper, 1995 dann die Gründung der Carreras-Stiftung und die erste Fernseh-Gala. Aus der stiegen ARD und MDR Ende 2012 aus, angeblich auf Wunsch des Sängers. Der widersprach vehement, aber erfolglos und musste sich einen neuen Sender suchen. Heute resümiert Dr. Gabriele Kröner, geschäftsführender Vorstand der Carreras-Stiftung: „Wir sind Sky und Sat1 Gold sehr dankbar für diese Unterstützung in einer für uns nicht einfachen Zeit.“

In diesen Jahren fand die Gala im Europapark Rust, in Berlin und München statt. Trotz der „geringeren Reichweite“ habe man das Spendenergebnis von 2,6 Millionen Euro (2013) auf 3,3 Millionen (2018) kontinuierlich steigern können, so Kröner (zum Vergleich: 2006 kamen 6 Millionen Euro, 2007 6,5 Millionen zusammen). Und sie sagt auch, dass der MDR „außerdem zugesagt hat, auch in den kommenden Jahren die José Carreras Gala live aus Leipzig zu senden“.

Ähnlich äußert sich MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: „Wir sind stolz darauf, dieses ganz besondere Jubiläum für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder nach Mitteldeutschland zu holen. Wir freuen uns darauf, hier die erfolgreiche Zusammenarbeit von Neuem gemeinsam fortzusetzen.“

Mit den Spenden (zu denen auch CDs der jeweiligen Gala beitragen) finanziert die Stiftung des katalanischen Sängers, der morgen 73 Jahre alt wird, nicht nur eigene Leukämie-Stationen, sondern auch Sozialprojekte und – vor allem – Forschung. Im April 2019 wurde sie dafür von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als „Wissenschaftsstiftung des Jahres“ ausgezeichnet.

Am 12. Dezember sind in Leipzig neben vielen anderen auch Peter Maffay – zum zehnten Mal – und Mary Roos dabei. Ob die Gala, wie in den letzten Jahren, von Axel Bulthaupt moderiert oder es einen Wechsel geben wird, darum macht man noch ein Geheimnis.

Die José Carreras Gala 2019. MDR, 12. Dezember, 20.15 Uhr