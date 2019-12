Berlin. Die 15. „Bauer sucht Frau“-Staffel endet. Sind Rudi und Christina zusammen? Wieso zeigt RTL die Aussprache nur online?

Am Montag, 2. Dezember, zeigt RTL ab 20.15 Uhr das Special „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“. Wer ist noch zusammen? Bei welchen Paaren hat es nicht geklappt? Und welche neuen Paare finden sich auf der Abschlussparty? Wir haben die Sendung schon gesehen.





Rudi und Christina sind nicht zusammen

Über 10.000 Kilometer trennen Niedersachsen von Paraguay. 18 Jahre trennten Rudi (49) und Christina (31). Für Inka Bause wurden die beiden schon damit zur Herausforderung. Tatsächlich ist es am Ende der Bauer aus Südamerika, der die weite Reise zum „Großen Wiedersehen“ auf sich nimmt. Christina dagegen ist bei der Abschlussparty gar nicht zu sehen. Eine Aussprache der beiden hat RTL nur auf seiner Homepage veröffentlicht.

Woran hat's gelegen?

Hier hat es also nicht geklappt – und Rudi vermutet den Grund in einer Szene, die RTL nie gezeigt hatte. Einmal habe er Christina verletzt, berichtet er, und sie gefragt: „Bist du vom Team gekauft worden?“ Sein Misstrauen begründet er mit schlechten Vorerfahrungen. (Rudi: „Ich bin verarscht worden.“) Die Hoffnung gibt er trotzdem nicht auf. Bause startet noch während der Party einen neuen Bewerbungsaufruf für Rudi; und am Ende scharen sich gleich mehrere der abgewiesenen Bewerberinnen um ihn.

