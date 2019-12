Berlin. Die 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ endet. Sind Burkhard und Tanja immer noch zusammen? Wann wird geheiratet?

Am Montag, 2. Dezember, zeigt RTL ab 20.15 Uhr das Special „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“. Wer ist noch zusammen? Bei welchen Paaren hat es nicht geklappt? Und welche neuen Paare finden sich auf der Abschlussparty? Wir haben die Sendung schon gesehen.





Burkhard und Tanja: Für immer und ewig

Burkhard und Tanja sind zusammen – „für immer und ewig“. Zur Wiedersehens-Party reisen sie gemeinsam an; und Burkhard fragt sich, „ob die auch alle so glücklich sind wie wir beide“. Auch Tanja freut sich auf die Reaktionen der „Bauer sucht Frau“-Kollegen: „Sich für die andern als Paar zu zeigen – das ist schon toll. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.“ Inzwischen hat Burkhard auch den Familientest bestanden: Tanjas Tochter Patricia hat ihn kennengelernt, sie „mag ihn total gern“ und freut sich, wie gut ihrer Mutter Burkhards Liebe tut. Für den steht fest, dass sie ab nun „für immer und ewig“ zusammen sind. Tanja sagt sogar, dass auch eine „Hochzeit nicht ausgeschlossen“ ist – wenn sie es damit auch nicht überstürzen will. Ein Jahr geht ihr Jüngster noch zur Schule, sagt sie. „Vielleicht im nächsten Jahr.“ Vielleicht, sagt sie, zieht sie aber sogar schon eher zu Burkhard nach Ostfriesland.

Mehr zu „Bauer sucht Frau 2019“

Alle Hochzeiten der „Bauer sucht Frau“-Geschichte

Über dreißig Paare haben sich dank Inka Bauses Kuppelshow schon das Ja-Wort gegeben. Eine Übersicht: