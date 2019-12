Berlin. Die 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ endet. Sind Michael und Carina noch zusammen? Und wer ist Sonja?!

Am Montag, 2. Dezember, zeigt RTL ab 20.15 Uhr das Special „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“. Wer ist noch zusammen? Bei welchen Paaren hat es nicht geklappt? Und welche neuen Paare finden sich auf der Abschlussparty? Wir haben die Sendung schon gesehen.





Michael und Carina sind – vorerst – nicht zusammen

Michael und Carina sind nicht zusammen. Michael und Carina gehen als On-off-Paar in die „Bauer sucht Frau“-Geschichte ein. Erst hatte der 30-Jährige aus Bayern seine Favoritin mitten in der Hofwoche nach Hause geschickt. Dann holte er sie reuig zurück. Zur Wiedersehensparty reisen die beiden nun aber getrennt an.

Als giftigen Gruß zückt Inka Bause dann einen Brief aus der Tasche – von Sonja. Die gehörte zu den Bewerberinnen, denen Michael auf dem Hoffest einen Korb gegeben hatte. Nach den Dreharbeiten aber, schreibt Sonja nun, hat sie sich dann doch einmal mit Michael getroffen. Wiederholt sich das Durcheinander ein weiteres Mal? Michael räumt das Treffen mit Sonja ein, steht aber weiter zur Herzensentscheidung für Carina. „Ich habe zum Schluss richtig entschieden, und das sehe ich auch noch so“, sagt er. Carina beschreibt ihren Beziehungsstatus so: „Wir mögen uns, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber wir sind nicht zusammen.“



Und warum – wenn nicht wegen Sonja – hat es nicht geklappt? Michael: „Der Alltag, die Entfernung, das alles hat uns eingeholt.“ Es bleibt spannend, und das über das Staffelende hinaus.

