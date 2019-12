Osnabrück. Felix Klare spielt in dem Krimidrama „Unschuldig“ einen des Mordes an seiner Frau Verurteilten, der nach sieben Jahren freikommt. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht er über den Reiz des Films, welche Charaktere er gerne einmal spielen möchte und warum er keinen Fernseher besitzt.

Den meisten Zuschauern wird Felix Klare durch seine Rolle als Stuttgarter „Tatort“-Hauptkommissar Sebastian Bootz an der Seite von Richy Müller bekannt sein, den er seit 2008 verkörpert. Dabei kann der 1978 in Heidelberg geborene Schauspieler, Absolvent der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, verschiedenste Rollen verkörpern, die er auch immer wieder in Filmen präsentiert. So brillierte er als Anwalt in „Unter Anklage: „Der Fall Harry Wörz“ oder als vermeintlicher Mörder an der Seite von Julia Koschitz in dem Drama „Zweimal lebenslänglich“. Jetzt spielt Klare in „Unschuldig“ erneut einen des Mordes verurteilten Mann. Ein dreistündiges, auf einer englischen Serie beruhendes Krimidrama, das das Erste an einem Stück ausstrahlt.



„Wir haben den Film als Zweiteiler gedreht. So habe ich die Fassung auf dem Hamburger Filmfest gesehen“, erläutert Felix Klare im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es wurde relativ kurzfristig beschlossen, die zwei Teile zusammen zu ziehen. Es war übrigens ursprünglich eine sechsteilige BBC-Serie. Die haben das auch nach Frankreich verkauft. Es wäre mal interessant, sich in Brüssel oder so mit allen Beteiligten zu treffen und alle Varianten zu gucken.“ Stimmt, doch das deutsche Ergebnis kann sich sehen lassen.

In dem Film von Nicolai Rohde agiert Klare an der Seite von Anna Loos, Florian Panzer, Britta Hammelstein oder Sascha Alexander Geršak. Ein tolles Ensemble. Doch wie ist es, wenn man erstmals mit neuen Kollegen spielen muss, Herr Klare? „Man macht in der Regel eine Leseprobe. Da lernt man sich kennen und diskutiert ein wenig. Das ist Gold wert.“ Damit ihn ein Drehbuch reize, müsse dies starke Charaktere präsentieren. „Das gibt es bei uns gar nicht so oft. Häufig wird ein Thema verhandelt, aber zu wenig in die Figuren gegangen“, stellt Felix Klare fest.

Überzeugendes Drehbuch

Das Skript zu „Unschuldig“ aber hat den Schauspieler überzeugt. „Bezeichnend für das Drehbuch war, dass es sehr gut geschrieben war und dass jede Figur mal in den Fokus des Verdächtigen gerät. Beim ersten Lesen bin ich mit jeder Figur mitgegangen.“ Klares Figur, Alex Schwarz, kommt gleich zu Beginn des Films aus dem Gefängnis frei, wo er wegen Mordes an seiner Frau saß. Schwarz hat die Tat immer bestritten. Weil ein damaliger Belastungszeuge seine Aussage widerruft, bekommt er die Chance auf einen Neuanfang.

Doch die Freiheit hat ihre Tücken. Bis auf seinen Bruder Daniel glaubt niemand aus seinem damaligen Umfeld an seine Unschuld. Und alle haben gute Gründe, Alex wieder die Gefangenschaft zu wünschen. So wie seine Schwägerin Marion, die sich während seiner siebenjährigen Haftzeit um seine beiden Kinder gekümmert hat, und dieses Familienglück nicht mehr hergeben will. Die Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die junge Kriminaloberkommissarin Katrin Jahnke aber deckt nicht nur Schlampigkeiten bei der früheren Polizeiarbeit auf.



Felix Klare spielt seine Figur mit all ihrer Wut, Trauer und Verzweiflung sehr stark. Wie nähert man sich so einer Rolle? „Ich mache es so, dass ich zuerst natürlich das Drehbuch lese und schaue, wo die Beweggründe einer Figur sind. Ich nähere mich der Figur sehr psychologisch“, sagt Felix Klare, „Wenn ich jemanden spiele, der jemanden umgebracht hat (was ich ja aus meiner eigenen Erfahrung nicht spielen könnte), gibt es doch rudimentäre Beweggründe, warum man derartige Aggressionen in sich trägt. Ängste oder Traumas.“

Anzeige Anzeige

Meist der Sympathische

Einem großen Publikum wurde Klare durch seiner Mitwirkung als Kommissar im „Tatort“ bekannt. Wie hinderlich kann eine derartig populäre Rolle für weitere Angebote sein? „Es hat alles seine zwei Seiten. Einerseits hat man eine gute Wahrnehmung. Andererseits ist es nicht immer ganz einfach für Besetzungsregisseure und Produzenten, also den Verantwortlichen, sich davon frei zu machen. Bei mir läuft es bisher aber ganz gut. Ich müsste aber in den sauren Apfel beißen und den Tatort sein lassen, wenn überhaupt nichts anderes mehr käme.“ Kommt aber.

Gerne würde Klare einmal "sehr dunkle Charaktere" verkörpern, die er nicht oft gespielt habe. "Auf der anderen Seite werde ich im Film gerne als Sympathieträger besetzt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in einer gut geschriebenen, differenzierten Komödie mitzuwirken.“

Klare, dessen Steckenpferd in der Schauspielschule die Komödie war, arbeitet nicht nur für Film und Fernsehen, sondern auch regelmäßig am Theater. Der Unterschied in der Arbeits liege dabei in erster Linie im Probenprozess. „Beim Fernsehen ist Zeit Geld. Da geht man am ersten Drehtag ans Set und die Rolle muss zu 95 Prozent stehen“, erklärt Klare. „Dafür kann man alles wiederholen, sollte etwas nicht klappen. Beim Theater hat man einen sehr langen Probenprozess, lange Diskussionen und Auseinandersetzungen. Dies ermöglicht ein besseres Zusammenspiel und ein genaueres Hinterfragen der gesamten Spielsituation.“

Schauspieler ohne Fernseher

Familie spielt für den vierfachen Vater Felix Klare, der sehr gerne Vater und zu Hause sei, eine große Rolle in seinem Leben. Seine eigenen Filme schaut er sich an („Ich bin selbst mein größter Kritiker“), obwohl die Familie keinen Fernseher besitzt. „Wir haben keinen Fernseher. Hatten wir noch nie. Wir haben unsere Mobiltelefone und unsere Computer. Für meinen Beruf ist ein Fernseher auch gar nicht so entscheidend. Ich gucke natürlich gerne mal einen Film, gehe ins Kino oder natürlich ins Theater. Aber ich muss ja vom Leben erzählen. Mir als Schauspieler brächte es nichts, wenn ich die ganze Zeit Fernsehen schaue. Da würde ich dann nur andere Filmschaffende kopieren.“

Sendetermin

Krimi „Unschuldig": Samstag, 7. Dezember 2019, 20.15 Uhr, ARD