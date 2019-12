Osnabrück. Die bildstarke Natur-Doku bringt mit modernsten Kameratechniken Licht ins nächtliche Treiben der Tiere.

Die Katze, Hausfreund des Menschen, sei oft der einzige Zeuge dessen, was nachts geschieht, heißt es zu Beginn des Films aus der Reihe "Erlebnis Erde". Sie wird in der Dokumentation zum Spion in der Dunkelheit. Kurz darauf sieht man zur markanten „Tatort“-Titelmelodie einen Waschbär aus einem Schornstein klettern. Sein nächtlicher Beutezug (und der vieler anderer Tiere) beginnt.

Moderne Kameratechnik

Der renommierte Tierfilmer Uwe Müller fing in fast völliger Dunkelheit nachtaktive Tiere aus unserer Lebenswelt ein. Seine aufwendige, bilderstarke Dokumentation konnte nur aufgrund modernster Kameratechnik in über zwei Jahren entstehen. Das Ergebnis der mehrfach ausgezeichneten Natur-Doku kann sich sehen lassen.



Müller zeigt uns tanzende Glühwürmchen, deren magisches Leuchten so nur wenige Wochen im Jahr zu beobachten ist. Seine in einem Dorf installierten Kameras begleiten Fuchs, Dachs, Siebenschläfer oder den von allen gefürchteten Uhu bei ihren „dunklen“ Aktivitäten.

Einblick in eine verborgene Welt

Dabei sind überragende Aufnahmen einer uns sonst verborgenen Welt entstanden. Der launige Off-Kommentar erklärt und ergänzt mit Worten das Gezeigte. Auch die Gefahren rasenden Autoverkehrs oder zunehmender Lichtverschmutzung werden thematisiert. Frag doch die Katze. Die würde, wenn sie könnte, noch mehr erzählen.

Wilde Nächte - Wenn die Tiere erwachen. Montag, 9. Dezember 2019, 20.15 Uhr, Das Erste

Sechs von sechs Sternen