Osnabrück . Eine romantische Komödie mit wenig Kitsch – und das kurz vor Weihnachten. Kim Riedle, Kostja Ullmann, Julia Hartmann und Johannes Allmayer spielen die Hauptrollen in „Auf einmal war es Liebe“.

„Alle Jahre wieder“, heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Und fast scheint es so, als wäre auch das deutsche Fernsehen auf dieses Thema abonniert, was Liebesfilme im Advent betrifft. Die Filme sind zumeist kitschig bis zur Unerträglichkeit, mit klassischen Rollenbildern und Humor ist, wenn überhaupt, nur spärlich zu finden.

Auch hinter dem Titel „Auf einmal war es Liebe“ scheint sich auf den ersten Blick ein im üblichen Muster gestrickter Vorweihnachtsfilm zu verbergen. Aber das stimmt nicht, oder zumindest nicht ganz. Hier und da flackert Humor auf, der ohne die sonst übliche Keule auskommt. Es fühlt sich sogar an wie Ironie, wenn Kostja Ullmann als liebesverwirrter Jakob und Kim Riedle als durch Liebeserfahrungen zynisch gewordene Lotte aufeinander treffen. „Sie ist eine Frau, die mit Hoffnung für etwas kämpft, sich nicht unterkriegen lässt und mit einem sehr positiven Lebensgefühl rausgeht“, sagt die Schauspielerin, die mit der Figur der alleinerziehenden Lotte ihre erste Hauptrolle in einer romantischen Komödie spielt.

Die Handlung

Die dreht sich um den Spielwarenverkäufer und Nostalgiker Jakob, der immer noch seiner Jugendliebe Marie (Julia Hartmann) nachtrauert. Doch dann trifft er Marie nach einigen Jahren wieder. Durch ein Missverständnis glaubt Marie, dass Jakob mittlerweile ein erfolgreicher Fotograf wäre. Jakob – alles andere als im klassischen Sinne erfolgreich – stellt fest, dass Marie ihn mit anderen Augen zu sehen beginnt. Also versucht er, dieses Bild auszufüllen und klärt den Irrtum nicht auf.

Schnell findet er sich in einem Netz aus Lügen und Halbwahrheiten wieder, in die er auch seine Arbeitskollegin Lotte einbindet. Sie strickt mit weiblichem Fachverstand gemeinsam mit ihm an einer Vergangenheit, in der sie die Rolle von Jakobs Exfrau einnimmt. Unterstützt werden die beiden von Jakobs bestem Freund Torsten (Johannes Allmayer).

Aber – wenig überraschend – je näher Jakob seinem Ziel kommt, Marie zurückzuerobern, desto mehr entfernt er sich von dem, was ihn wirklich ausmacht. Und noch weniger überraschend: Am Ende des Films landet er wieder auf dem Boden der Tatsachen. Um einige Erfahrungen reicher. Und natürlich auch glücklich.

Erstmals romantische Hauptrolle

„Es ist für mich das erste Mal, dass ich eine Hauptrolle in einer Romantikkomödie spielen durfte. Ich bin ja eher im Drama-Fach unterwegs. Und das auch sehr gerne“, sagt Kim Riedle im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 37-jährige Schauspielerin trat 2006 zum ersten Mal im Fernsehen in einer Folge der Serie „Soko Köln“ auf und hatte ein festes Engagement am Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel. 2013 übernahm sie die Rolle der Giselle Schulz in der Seifenoper „Verbotene Liebe“. Auch im Tatort hat Kim Riedle bereits mitgespielt. Unter der Regie von Mia Spengler drehte sie den Kinofilm „Back for Good“, der 2017 auf der Berlinale die Sektion „Perspektive Deutsches Kino“ eröffnete.

Zum Zeitpunkt des Gesprächs ist Kim Riedle in Tallinn, um beim internationalen Black-Nights-Festival die deutsch-italienische Produktion „Still stehen“ vorzustellen, in der sie eine Nebenrolle spielt. Die Aufgabe freut sie nicht nur, weil es ihre erste Reise nach Estland ist. Sie sei ein zurückhaltender Mensch, der nicht so gut darin sei, auf andere zuzugehen und Smalltalk zu betreiben. „Das ist leichter, wenn ich meine Filme präsentiere, weil die Leute dann auf mich zukommen. Und man hat auch etwas, worüber man gerne redet“, sagt Kim Riedle und lacht.

„Toller Humor"

Bislang habe sie zumeist eher dunkle Rollen gespielt: „Ich liebe Drama und tiefe, tragische, düstere Figuren. Aber ich möchte in meinem Beruf auch möglichst unterschiedliche Sachen probieren, erfahren und spielen.“ Deshalb habe sie sich sehr über die Möglichkeit gefreut, in „Auf einmal war es Liebe“ eine andere Facette zu zeigen. Bereits beim Lesen des Drehbuchs habe sie sich auf die Rolle gefreut: „Weil ich den Humor von André Erkau, der auch in diesem Buch drinsteckt, so toll finde.“

Kim Riedle schätzt an ihrem Beruf die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, die sie in ihrem richtigen Leben nicht sammeln könnte. Sie genießt es, in eine Rolle einzutauchen und dadurch in einen intensiven Austausch mit anderen zu treten: „Schauspielen ist eigentlich vor allem gut zuhören zu können und sich bewegen zu lassen, von den Dingen, die passieren.“

Advent-Komödie im TV

„Auf einmal war es Liebe". Freitag, 6. Dezember 2019, 20.15 Uhr, ARD