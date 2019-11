Osnabrück. „,Ein Fall für zwei‘ ist ein Urgestein der Krimiserien – auch ich bin damit groß geworden“, erzählt Bettina Zimmermann. Heute Abend (ZDF, 20.15 Uhr) startet das Format, das 1981 geschaffen wurde und das seit 2014 in einer neuen Auflage ausgestrahlt wird, in die neue Staffel.

Darin spielt Zimmermann die Staatsanwältin Claudia Strauss. „Benni Hornberg als Rechtsanwalt arbeitet mit dem Privatdetektiv Leo Oswald zusammen, der für ihn in die verschiedensten Milieus und Rollen eintaucht, um verdeckt zu ermitteln. Das ist für die Zuschauer spannend“, erklärt die Schauspielerin das Besondere der Serie.

Außerdem sei die Beziehung zwischen Benni und Claudia interessant: „Die beiden mögen sich, haben aber unausgesprochene Gefechte, die sehr charmant und humoristisch ausgetragen werden“, so Zimmermann. Claudia bleibe aber auch menschlich, wenn es ans Eingemachte gehe – und das geht es in der neuen Staffel, denn in einem der Fälle gerät ein Vorgesetzter von Claudia ins Visier der Ermittler und setzt die Staatsanwältin unter Druck.

Seit rund 20 Jahren steht Bettina Zimmermann nun schon für zahlreiche Fernsehproduktionen vor der Kamera und genießt die Abwechslung, die ihr Job bietet: „Ich finde es toll, wenn man als Schauspieler die Möglichkeit hat, viele Facetten zu zeigen und in viele verschiedene Rollen eintauchen zu können“, so Zimmermann. Und so spielt sie komödiantisch, wie in der Webserie „Der Lack ist ab“, in der sie seit 2015 neben ihrem Lebensgefährten Kai Wiesinger zu sehen ist, oder sie taucht ein in historische Kulissen und dramatische Themenkomplexe, so beispielsweise im Fernsehfilm „Die Luftbrücke“ (2005).

Ihre Schauspielausbildung finanzierte Zimmermann selbst. Dazu habe sie Zeitungen ausgetragen, in einem Computergeschäft gearbeitet und gemodelt. Besonders auf das Modeln schoss sich die Presse ein und thematisiert bis heute das Aussehen der 44-Jährigen – das machte es Zimmermann damals nicht unbedingt leicht, in der Schauspielbranche Fuß zu fassen: „Diese Zeit möchte ich nicht missen. Auch wenn es danach zuerst etwas schwierig war, das Klischee loszuwerden, als Model auch noch Schauspielerin werden zu wollen“, erzählt sie. Früher sei es eher verpönt gewesen, der Äußerlichkeit zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, so Zimmermann.

Heute haben Schauspieler zwar ganz andere Freiheiten, der Tumult darum, wer sich wie kleidet und wer wie aussieht, sei aber heute sehr groß – eine Entwicklung, die Bettina Zimmermann besorgt beobachtet: „Durch die sozialen Medien ist ein Hype auf Äußerlichkeiten entstanden, und zwar ein so großer, dass junge Mädchen teilweise ihren Platz nicht mehr finden.“ Und auch für die Älteren sei die digitalisierte Welt Segen und Fluch zugleich: „Dadurch entsteht ein irrsinniger Druck. Die Menschen geben sich nicht mehr zufrieden mit dem, was sie haben“, befürchtet sie.

Als Schauspieler habe man einen gewissen Auftrag, Missstände wie diese aufzuzeigen, findet Bettina Zimmermann: „Man hat die Möglichkeit, Organisationen zu unterstützen, in Interviews Haltung zu beziehen und natürlich auch in Filmen Themen zu verarbeiten. Unsere Stimmen werden schneller wahrgenommen.“ Und so arbeitet sie auch privat mit einigen Organisationen zusammen, reiste unter anderem aber auch öffentlich für Unicef nach Haiti, um auf die weltweit immer noch in einigen Ländern fehlenden Impfungen von Schwangeren und Säuglingen aufmerksam zu machen. „Ich möchte nicht wegschauen, sondern versuchen, etwas zu verändern. Auch im Kleinen. Und das versuche ich auch an meine Kinder weiterzugeben“, erklärt Zimmermann, die mit Wiesinger und vier Kindern in einer Patchworkfamilie lebt – und dort viel Wert auf echte Gespräche und das direkte Miteinander lege.