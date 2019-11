Berlin. Götz Schubert, der Butsch aus den Wolfsland-Krimis, gibt seine schlimmste Modesünde preis: eine Motiv-Unterhose.

Interviews gehören zum Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen trauen sich nie, ihre besten Fragen zu stellen. Die anderen lavieren rum. Schluss damit! In der Rubrik „Mein wahres Ich“ beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisbild mit.

Diesmal antwortet Götz Schubert, der in zwei „Wolfsland“-Krimis wieder als Kommissar Burkhard "Butsch" Schulz zu sehen ist. „Wolfsland: Das heilige Grab“ zeigt das Erste am 28. November; „Wolfsland: Heimsuchung“ folgt dann eine Woche später am 2. Dezember 2019, jeweils um 20.15 Uhr. Mehr über die beiden Fälle erfahren Sie in unserem Gespräch mit Götz Schubert.

Herr Schubert, was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Fenster gucken?

Den blauen Himmel, Bäume und eine grüne Wiese.

Wie gut behandeln Sie Ihre Zimmerpflanzen?

Ich lasse sie in Ruhe. Das ist das Beste für uns alle.

Anzeige Anzeige

Was ist die übelste Ecke bei Ihnen im Haus?

Ich hab kein Haus.

Mit welchem Tier teilen Sie Ihr Leben?

Mit einem Vogel.

Wer putzt Ihr Klo?

Das muss man putzen?

Was ist Ihr hässlichstes Kleidungsstück?

Boxershorts mit Weihnachtsmotiv.

Was macht die Autokorrektur aus Ihrem Namen?

Gott.

Mit wem werden Sie am häufigsten verwechselt?

Mit dem Mann von nebenan.

Mit wem würden Sie gern mal verwechselt werden?

Mit Götz.

Was ist das Schönste an Ihnen?

Mein Humor.

Was würden Sie gern an sich ändern?

Ich habe keine Änderungswünsche.

Wie sehen Sie nach dem Aufwachen aus?

Müde.

Womit nerven Sie Ihre Kollegen?

Mit Vorsicht.

Wie reich sind Sie?

Ich bin reich an Liebe und Erfahrung.

Wovor haben Sie Angst?

Von der Angst gelähmt zu werden.

Was haben Sie in Ihrem Leben verpasst?

Ab und an den Bus und die S-Bahn.

Was bringt Sie zum Weinen?

Glück und Trauer.

Wovon handelte der letzte Traum, an den Sie sich erinnern?

Ich musste zur Bühne im Theater, konnte aber den Weg nicht finden.

Wofür schämen Sie sich?

In letzter Zeit schäme ich mich häufig fremd.

Was war Ihr schlimmster Fehlkauf?

Ein Kauf an der Tür vor 27 Jahren.

Was ist das Unangenehmste, das Sie für Geld getan haben?

Ins Klo gegriffen, weil mir Geldmünzen reingefallen sind.

Haben Sie schon einmal etwas gestohlen? Wenn ja: Was?

Ein Messer aus dem Restaurant.

Was verstecken Sie oben im Regal, da wo die Kinder nicht rankommen?

Meine Kinder kommen mittlerweile überall ran.

Welches Erinnerungsstück aus Ihrer Kindheit bewahren Sie auf?

Einen originalen Hohensteiner Kasper.

Welche Interview-Frage können Sie nicht mehr hören?

Wie ist es für Sie, in ihrer Heimat zu drehen?

Wer kann alles, was Sie selbst gut können, noch besser?

Victor Witte und Lotte Schubert.

Wie möchten Sie sterben?

Zu Hause, nicht allein und ohne Schmerzen.

Wie stellen Sie sich Gott vor?

Wie einen guten Onkel, der die Übersicht verloren hat.

Was für ein Tier wollen Sie in Ihrem nächsten Leben werden?

Egal, Hauptsache es kann fliegen.

Möchten Sie uns noch etwas sagen?

Ich wünsche gute Unterhaltung mit den nächsten beiden Folgen von „Wolfsland“ – „Das heilige Grab" am 28.11.2019 und „Heimsuchung“ am 2.12.2019, jeweils in der ARD um 20.15 Uhr.

Mehr Fragebögen