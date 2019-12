Osnabrück . Zum dritten Mal gehen Hary Prinz und Miriam Stein in einem Steirerkrimi als Ermittlerduo auf Verbrecherjagd.

Und wieder klopfen sie ihre Sprüche. Ein Wort gibt das andere auch im jüngsten Fall von Ermittlerin Sandra Mohr (Miriam Stein) und Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) vom Grazer Landeskriminalamt. Strenggenommen könnte man einen Teil der Dialoge wohl als sexistisch bezeichnen. Andere nennen es schlagfertig oder Lust am Ausreizen und wenn‘s besonders gut läuft, ist es schwarz und abgründig.

„Ich mag den Humor der Folgen. Es ist ja sonst alles so brav und politisch korrekt geworden überall“, sagt Hary Prinz dazu im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es gibt einfach Menschen, die so sind. Zumal er ja weit entfernt davon ist, übergriffig zu werden“, erläutert Prinz seine Rolle des Sascha Bergmann. Dieser Humor sei in Österreich eben öfter zu finden und transportiere Lokalkolorit – ebenso wie der Dialekt, meint der Schauspieler.

In der Steiermark spielen die Folgen der Steirerkrimis, in denen die LKA-Beamten Mohr und Bergmann jedes Mal an einem anderen Ort ermitteln. Folge drei, „Steirerkreuz“, wurde im Oktober 2018 gedreht. Auch auf dem Veitscher Ölberg.

Das dortige Pilgerkreuz, das laut Internetseite des Betreibervereins ein „überkonfessionelles“ Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung sein soll, wurde im Frühling 2004 errichtet. Es ist das größte begehbare Holzkreuz der Welt – und wird im Fernsehkrimi auf eine Spende der Familie Fürst zurückgeführt, die die reichste in dem Dorf ist, in dem das Opfer, Walter Fürst (Christian Strasser), von seinem Sohn Clemens (Gregor Kohlhofer) erwürgt im Bett aufgefunden wird.

Die Grazer Ermittler Sandra Mohr und Sascha Bergmann fahren in das abgelegene Tal, um den Mord aufzuklären – und begegnen Menschen, die über einen alten Fall miteinander verstrickt sind. Und alle haben irgendwie mit der Familie Fürst zu tun, die besonders wohlhabend und mächtig ist.

Als dann auch noch der aus dem Knast ins Tal zurück gekehrte Veit Schindler (Julian Weigend) auf bestialische Weise getötet wird, scheint wieder die Familie Fürst – und allen voran Matriarchin Pauline (Gisela Schneeberger) – in die Sache verstrickt zu sein. Sie steht der Familie vor, die sich unter anderem mit einem eigens finanzierten Radiosender ein vermeintlich katholisches Deckmäntelchen übergeworfen hat. Als Mohr und Bergmann beginnen es zu lüften, wird’s ungemütlich.

Auch für die jüngste Folge ist eines der Bücher von Claudia Rossbacher die Vorlage, das Drehbuch stammt aus der Feder von Maria und Wolfgang Murnberger, letzterer führt erneut die Regie einer Folge, die angenehm flüssig erzählt wird.

In der dritten Folge steht erneut nicht nur der Fall, sondern das Zusammenspiel und -wachsen der Ermittler im Fokus, zu denen auch Eva Herzig in der Rolle der Pathologin Eva Merz gehört. Einzig seltsame Nachvertonungen reißen aus dem Erzählfluss heraus – wenn der Dialekt des Originals geglättet werden sollte. Mehr Mut der kooperierenden Sender – Allegro Film und ARD Degeto – wäre hier wünschenswert.

Neun Bücher hat Claudia Rossbacher bislang über das Ermittlerduo geschrieben. Mit „Steirerkreuz“ wird der dritte Fall gezeigt. Ein vierter wurde unter dem Titel „Steirer Wut“ abgedreht, aber: „Das ist ein Spin off, eine ganz eigene Geschichte, die Wolfgang Murnberger auf der Basis der Bücher von Claudia Rossbacher geschrieben hat“, erläutert Prinz. Kommendes Jahr sollen zwei weitere Folgen gedreht werden, ergänzt der Schauspieler, der gern in Serien und Reihen spielt: „Ich mag es, die Zeit zu haben, eine Figur in Ruhe weiterentwickeln zu können.“ So spielt er auch in der Reihe „Die Toten vom Bodensee“ mit: „Aber nicht so eine tragende Rolle, wie in den Steirerkrimis.“ Zu sehen ist Prinz auch im Kino: „Ich mag die Abwechslung.“

Hörbücher aber hat er bislang nicht eingelesen. Warum? „Es hat sich noch nicht ergeben. Aber ich würde das schon auch gern mal machen“, antwortet der Schauspieler, der 1965 in Wien geboren wurde. Nach seiner Ausbildung am Franz Schubert Konservatorium in Wien trat er am Burgtheater und auf anderen Bühnen auf, seit 1997 spielte er auch vor der Kamera.

Neben seiner Arbeit und seiner Familie bliebe ihm nur wenig Zeit, sich gesellschaftlich oder für den Umweltschutz zu engagieren. Themen, zu denen er auf seiner Facebook-Seite Informationen postet. „Wenn man Menschen gern hat und vor allem wenn man selber Kinder hat, dann hat man da natürlich auch eine Verantwortung“, meint Hary Prinz.

Steirerkreuz, Das Erste, 12. Dezember, 20.15 Uhr