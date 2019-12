Osnabrück. Wie geht man damit um, Schuld zu haben am Tod eines jungen Menschen? Wie geht man damit um zu wissen, dass der Schuldige davon kommt? Starke Fragen in dem starken Drama "Winterherz" mit Anton Spieker in der Hauptrolle.

Maxim Vollert (Franz Pätzold) hat es so gut wie geschafft: Der Jung-Jurist ist Richter auf Probe. Papa (ebenfalls Jurist) und Mama sind so stolz. Jetzt muss Schwiegertochter Sylvie (Laura de Boer) nur noch ein Enkelkind zu Welt bringen, dann ist das Leben vollkommen.

Doch der Abend, an dem bei den Eltern die Beförderung gefeiert wird, endet nicht gut. Auf dem Nachhauseweg – nachts um zwei auf der Landstraße bei leichtem Schneefall – torkelt Maxim ein Jugendlicher vors Auto: Finn, sturzbetrunken von einem Junggesellenabschied.

Maxim konnte wirklich nicht mehr bremsen. Außerdem hat Finn keine sichtbaren Wunden. „Wir müssen trotzdem Polizei und Krankenwagen rufen“, sagt Sylvie. „Spinnst du? Ich habe zwei, drei Gläser Wein getrunken. Das kostet mich meine Stelle“, sagt Maxim und setzt den jungen Mann an einer Bushaltestelle ab. Am nächsten Tag erfährt Sylvie, dass Finn an dieser Haltestelle gestorben ist. Sie hat entsetzliche Schuldgefühle. Maxim dagegen bleibt cool. Das ist die eine Seite des Dramas.

Die andere ist Mike (Anton Spieker), Finns großer Bruder. Er hatte seinen Eltern versprochen, bei diesem Junggesellenabschied auf Finn aufzupassen. Aber dann trifft er eine alte Freundin und die Hormone meldeten sich. „Ich hau ab“, sagt er und drückt Finn einen Zwanziger in die Hand. „Nimm dir ein Taxi nach Hause.“ Und als später das Handy dudelt, geht er nicht ran. Er ist gerade mit schöneren Dingen beschäftigt.

„Die Figur des Mike hat mich sofort begeistert“, sagt Anton Spieker im Gespräch mit unserer Redaktion. „Sie ist wahnsinnig spannend, weil Mike irgendwann die Kontrolle verliert.“ Auch die Kontrolle über seine eigenen Werte. Mike sei ein „Grenzgänger“, sagt Spieker: Eigentlich glaubt der Polizist an Recht und Gesetz. Aber dann kommt er in eine Extremsituation. „Er trauert um seinen kleinen Bruder“, sagt Spieker, „und wird gleichzeitig aufgefressen vom Gefühl der Mitschuld.“ Gerade seiner verzweifelten Mutter (Ulrike Kriener) gegenüber. Diese „Extremsituation“, sagt Spieker, mache Mike verrückt „und er macht Sachen, die er eigentlich nie tun würde“. Denn halb durch Zufall, halb durch Polizeiarbeit findet Mike heraus, wer der Täter ist. Nur beweisen kann er es nicht …

Für den 30-jährigen Berliner Anton Spieker ist „Mike“ seit längerem die erste große TV-Hauptrolle. Im Kino war er 2019 in dem Roadmovie „303“ in der Hauptrolle zu sehen, in diversen TV-Krimiserien bislang dagegen eher in Episodenrollen. In der neuen Samstags-Krimireihe "Das Quartett" gehört er zum vierköpfigen Ermittlerteam. „Ich liebe das, was ich mache“, sagt er, „aber ob ich Rollen bekomme, liegt ja nicht in meiner Macht“. Der ausgebildete Theaterschauspieler, der „schon in der Schule die Klassiker“ mochte, kam erst gegen Ende des Studiums zum Film. „Aber ich mag beides“, sagt er, „es ist eine andere Welt, aber derselbe Beruf.“

Der Film „Winterherz“ ist sicherlich ein Glücksfall für jeden der beteiligten Schauspieler. Der hin- und hergerissene Mike, den Trauer, Schuldgefühle und Hass auf den Fahrer nicht mehr klar denken lassen. Die verzweifelte Mutter, die sich zwischen Friedhofsbesuchen und Chorproben verliert. Maxim, der Todesfahrer, der Finn einfach liegenließ. Er will nur zurück zur Normalität und in Ruhe an seiner Karriere basteln ¬ um jeden Preis. „Wenn ich in den Knast gehe, wird der Junge auch nicht wieder lebendig. Warum musste er auch so saufen?“ Und schließlich Sylvie, die Ehefrau und Beifahrerin, die von Schuldgefühlen zerfressen wird und die dennoch nicht gegen ihren Ehemann aussagen will. „Ich schäme mich so“, sagt sie und: „Ich kann doch nicht sein Leben zerstören.“

Was ist richtig in dieser verfahrenen Situation? Was hilft wem? „That’s life“, sagt Anton Spieker. „Es gibt nicht immer die eine Lösung. Manchmal muss man mit Dingen zurechtkommen, auch wenn sie schlimm sind.“ Im Theater, sagt er, spricht man dann von Katharsis. „Wenn unser Film Zuschauern weiterhilft, die in ähnlich aussichtslosen Situationen stecken, wenn er ihnen ein bisschen die Wut und die Angst nehmen könnte, das wäre großartig.“

