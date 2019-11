Berlin. RTL setzt die TVNOW-Show „Prince Charming“ fort. Kommt die zweite Staffel des schwulen Formats ins lineare RTL-Programm?

TVNOW setzt „Prince Charming“ mit einer zweiten Staffel fort. Das Streaming-Portal der RTL-Gruppe begründet das mit dem „großen Erfolg“ der schwulen Dating-Show. Das Format ist exklusiv bei TVNOW zu sehen; immer mittwochs wird eine neue Folge eingestellt.



„Prince Charming“ schlägt Hetero-Show

In absoluten Zahlen beziffert die Sendergruppe den Erfolg der TVNOW-Formate nicht. Im aktuellen Abruf-Ranking, so der Sender, liegt „Prince Charming“ bei TVNOW aber „seit Wochen auf Platz 1“. Die schwule Flirtshow, heißt es außerdem, ist aktuell das erfolgreichste TVNOW-Original. Zu den Exklusiv-Inhalten des Streaming-Portals gehören auch die Lars-Eidinger-Serie „M – eine Stadt sucht einen Mörder“ sowie das Dating-Format „Paradise Hotel“, bei dem Männer und Frauen miteinander verkuppelt werden.

In der digitalen Sparte hätte das schwule Format demzufolge einen größeren Zuspruch als die Hetero-Konkurrenz. Das ist auch deshalb beachtlich, weil die Auftaktfolge von „Paradise Hotel“ auch im linear ausgestrahlten Programm von RTL zu sehen war – und damals im Anschluss an das „Sommerhaus der Stars“ 1,38 Millionen Zuschauer holte. „Prince Charming“ musste auf eine vergleichbare Starthilfe verzichten.*



Gratis gucken auch ohne TVNOW-Premium-Account

TVNOW feiert „Prince Charming“ im kommenden Jahr mit einer zweiten Staffel. Und schon Ende dieser Woche ruft das Portal den „Black FriGay“ aus: Am 29. November 2019 werden die fünf bisherigen Folgen gratis zu sehen sein. 24 Stunden lang kann man das Liebeswerben des Charme-Prinzen Nicolas Puschmann dann auch ohne Premium-Account bingen. Wem Nicolas die letzte Krawatte gibt, zeigt TVNOW dann ab dem 18. Dezember. Ganz nach dem Vorbild der „Bachelor“-Formate wird zeitgleich auch ein nachbereitender Talk ins Netz gestellt – in diesem Fall moderiert von Angela Finger-Erben.

Warum läuft „Prince Charming“ nicht im Fernsehen?

Im Internet ist der Testballon „Prince Charming“ also erfolgreich aufgestiegen. Wie stehen die Chancen, dass die Show es in der zweiten Staffel auch ins Hauptprogramm von RTL schafft? Wir haben nachgefragt. So lässt TVNOW sich zitieren:

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren TVNOW-Usern mit ‚Prince Charming‘ das erste Gay-Dating Format Deutschlands exklusiv anbieten können. ‚Prince Charming‘ passt perfekt ins breite Spektrum unserer Online-Programme bei TVNOW und war von Anfang an als TVNOW-Original geplant. Grundsätzlich findet das Thema Homosexualität aber auch unabhängig von ‚Prince Charming‘ selbstverständlich auf allen unseren Sendern statt, weil es für uns ein völlig normaler Bestandteil der deutschen Gesellschaft ist. Zum Beispiel auch bei ‚Unter uns‘, wo wir eine schwule Hochzeit gefeiert haben. Und wir haben ja neben ‚Prince Charming‘ auch noch weitere ‚Queer movies‘ auf Abruf bei TVNOW im Portfolio. Dass ‚Prince Charming‘ zu einem späteren Zeitpunkt noch auf einem unserer linearen Sender ausgestrahlt wird, ist aktuell nicht geplant, lässt sich aber auch nicht ausschließen. Das halten wir – wie bei allen Originals der Mediengruppe RTL – sehr flexibel.“

Anzeige Anzeige

* Nachtrag: Inzwischen hat TVNOW die Angabe dahingehend relativiert, dass "Prince Charming" nur zurzeit das meistabgerufene Format des Streamingdienstes ist.

Mehr Entertainment