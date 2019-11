Osnabrück. Die Nachricht klingt wie eine übliche Branchenmitteilung: „Florida Entertainment gründet neue Produktionsfirma für fiktionale Inhalte.“ Interessant wird die Angelegenheit, wenn man weiß, dass Florida Entertainment zu großen Teilen Joachim Winterscheidt und Klass Heufer-Umlauf gehört. Wollen die zweifach mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Spaßmacher („Circus HalliGalli“, ProSieben) nun also auch Filmstars werden?

Tatsächlich haben die beiden ihre schauspielerischen Ambitionen schon einige Male unter Beweis gestellt. Winterscheidt hat in Matthias Schweighöfers Kinokomödie „Der Nanny“ (2015) mitgewirkt; Ende Dezember wird er zudem in einer „Traumschiff“-Folge auftreten.



Dass Heufer-Umlaufs Ehrgeiz in dieser Hinsicht deutlich größer ist, zeigt unter anderem die beim Streamingdienst Joyn ausgestrahlte Serie „Check Check“: Er ist Hauptdarsteller und Produzent, hatte die Idee und ist an der Entwicklung der Drehbücher beteiligt.

Mit trockenem Humor

Regisseur der Serie ist Lars Jessen. Der gebürtige Kieler steht für trocken humorvolle norddeutsche Heimatkomödien wie „Fischer fischt Frau“ (2012, ZDF) oder „Vadder, Kutter, Sohn“ (2017, ARD), zeigt aber regelmäßig, dass er auch anders kann; etwa mit der Verfilmung von Heinz Strunks Kultroman „Jürgen – Heute wird gelebt“ (2017, ARD) oder mit dem fürs Kino entstandenen Quasi-Dokumentarfilm „Fraktus“ (2012) über das Comeback einer Band, die es nie gegeben hat.

Mit Heufer-Umlauf verbindet Lars Jessen nicht nur „Check Check“, die beiden sind ab sofort auch Geschäftspartner; Jessens eigene Firma Bird & Bird Film wird in Florida Film, dem neuen Tochterunternehmen der Florida Entertainment, aufgehen.

Thomas Schmitt, Geschäftsführer der Mutterfirma, versichert jedoch, die Neugründung habe nicht das Ziel, Winterscheidt und Heufer-Umlauf als Schauspieler zu etablieren. Trotzdem würden sie natürlich einen gewissen Einfluss nehmen.

Jessen reizt an der Zusammenarbeit nicht zuletzt die neue Perspektive: „Ich bin jetzt 50 und war in den letzten 20 Jahren mit Spielfilmen und Serien vor allem in der öffentlich-rechtlichen Welt unterwegs. Ich freue mich auf die neuen Impulse durch Menschen, die jünger sind als ich und in der Welt des Privatfernsehens aufgewachsen sind.“

Ähnliche Humorwurzeln

Abgesehen davon sei er seit „MTV Home“ ein großer Fan von Joko und Klaas: „Wir stammen zwar aus unterschiedlichen Generationen, haben aber sehr ähnliche Humorwurzeln.“ Angesichts der jeweiligen Vorgeschichten lieg es nahe, dass die Produktionen von Florida Film „zumindest immer einen komischen Anteil haben werden“, zumal „alles Komische dem Tragischen entspringt. Dieses Leitmotiv finde ich auch in vielen Shows von Joko und Klaas, und auch das spricht für ein gemeinsames Weltbild: Wir kommen aus derselben Ursuppe.“

Er würde allerdings nicht ausschließen, „dass es auch mal nichts zu lachen gibt.“ Schmitt weist ohnehin darauf hin, dass das Unternehmen bei den Entertainment-Formaten der Maxime folge, stets für Überraschungen gut zu sein. Er erinnert an „Joko & Klaas Live“, jene 15 Minuten Sendezeit, die das Duo bei „Joko & Klass gegen ProSieben“ gewonnen hat: „Darin ging es nicht um Humor, sondern um gesellschaftliche Relevanz. Wir werden unsere Herkunft nicht verleugnen, aber die Erwartungen sicher auch mal durchkreuzen.“

Neben der zweiten „Check Check“-Staffel gibt es bereits weitere konkrete Projekte. Geplant sind unter anderem Filme mit Heinz Strunk und „Polizeiruf“-Hauptdarsteller Charly Hübner; Jessen hat bereits dessen Regiedebüt produziert, den Dokumentarfilm „Wildes Herz“ (2017) über die Punkband Feine Sahne Fischfilet.

Eigene Nische bauen

Fest vereinbart ist zudem eine Zusammenarbeit mit Jan Georg Schütte. Der Schauspieler stand schon einige Male bei Jessen vor der Kamera, der wiederum als Produzent an Schüttes letztem Improvisationsfilm „Klassentreffen“ (2019, ARD) beteiligt war. Jessen betont jedoch, Florida Film solle keine Konkurrenz für Branchengrößen wie UFA oder Bavaria werden: „Wir wollen uns sicher nicht in ein Dutzend Serien stürzen, sondern vor allem unsere Nische ausbauen.“

Das stehe komplett im Einklang mit der Philosophie von Florida TV, ergänzt Schmitt: „Wir hatten von Anfang an viele Anfragen und haben stets eine sorgfältige Auswahl getroffen. Es ging nie darum, jedes Geld einzusammeln, das auf der Straße liegt. Wir wollten Fernsehen machen, auf das wir stolz sein können.“