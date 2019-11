Osnabrück . Sehenswert, aber oft bedrückend ist die Dokumentation von Beate Greindl über Narzissmus "Ich, ich, ich".

Es ist ein großer Satz, den Maria am Ende ausspricht: „Ich brauche die nicht in meinem Leben“, sagt die Frau, die in ihrem Leben mit mehreren Narzissten zusammen gewesen ist – und die Strukturen hinter deren Verhalten erst nach langen Jahren verstanden hat. Manipulativ, dominant, egomanisch, eitel und wenig bis gar nicht empathiefähig: Das sind fünf der neun Kriterien, die für Narzissmus sprechen. Erfüllt ein Mensch fünf davon, gilt der Betreffende als krank.

Nicht nur Maria, sondern auch den jüngeren Leonard hat Beate Greindl über mehrere Monate mit der Kamera begleitet und einen sehenswerten – oft bedrückenden – Einblick in die Mechanismen von Narzissmus erarbeitet. Offen schildert Leonard die Formen seiner Selbstidealisierung, seine Anspruchshaltung an andere. Die waren ihm weitgehend egal. Noch so ein Anzeichen für Narzissmus.

Greindl erörtert – auch im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Eckhard Roediger, was zu einer solchen Störung führt, wie sie sich zeigt und was dagegen helfen kann. Deutlich wird auch, dass es ein langer Prozess ist, der Narzissten hilft, mit diesen Eigenschaften umzugehen. Der Film zeigt zudem, dass Narzissten selbst unter den Ausprägungen leiden. Das kann bis zur Selbsttötung führen.

Fünf von sechs Sternen

Menschen hautnah: Ich, ich, ich, Donnerstag, 28. November, 22.40 Uhr, WDR