Berlin. Gerade sieht man Leslie Malton wieder in der eher bedächtigen ARD-Reihe „Weingut Wader“ (nächste Folge am kommenden Freitag). In einem Berliner Kaffee sprechen wir über die Liebe, das Leben, das Alter, die Falten und ihre Schwester, die an dem weithin unbekannten Rett-Syndrom leidet:

Frau Malton, Sie sind in Washington D.C. geboren und haben bis heute die amerikanische Staatsbürgerschaft – wie häufig sind Sie noch drüben?

Einmal im Jahr, aber aus familiären Gründen. Meine Mutter und meine Schwester leben noch in den USA.



Wie erleben Sie die USA? Geht wirklich so ein tiefer Riss durchs Land wie man immer hört und liest?

Ich kann eigentlich nur mit dem antworten, was ich durch meine Freunde so mitkriege. Man wird vorsichtiger und redet nicht mehr so frei über Politik. In meinem peripheren Freundeskreis habe ich eine Freundin, die ebenso wie die ganze Familie die Republikaner wählt, wogegen im Prinzip ja auch nichts zu sagen ist. Sie sind eigentlich keine Trump-Anhänger, aber die Familie wählt nun mal traditionell die Republikaner. Damit habe ich schon meine Schwierigkeiten, denn in den USA wählt man ja eben nicht nur die Partei, sondern vor allem den Menschen.

War die Wahl vor drei Jahren ein Schock für Sie?

Ja, weil ich eigentlich ein hoffnungsloser Optimist bin. Mein Mann hatte die ganze Nacht durch die Wahl geguckt – ich konnte und wollte nicht, aber als ich morgens das Ergebnis sah, hat es echt gesessen. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, aber nun haben wir alle dadurch eine sehr, sagen wir komplizierte Zeit. Wenn es nur Amerika beträfe könnte man sagen, Augen zu und durch. Aber er wirbelt ja die ganze Welt durcheinander. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Demokraten jetzt eine rote Linie gezogen und gesagt haben: Hier geht“s jetzt nicht weiter. Da ist es fast schon zweitrangig, ob es tatsächlich zu einer Amtsenthebung kommt. Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht der Präsident.

Gibt es denn auch etwas am „American Way of Life“, das Sie bis heute schätzen oder gar vermissen?

Es gibt eine Leichtigkeit, die ich sehr schön finde. Wobei Leichtigkeit nicht mit Leichtfertigkeit gleichzusetzen ist. Man nimmt die Dinge etwas leichter, auch in der Ernsthaftigkeit. Auch Hilfsbereitschaft ist quasi ein Bestandteil der amerikanischen DNA. Hier in Deutschland sehe ich es häufiger, dass Menschen an anderen, die Hilfe benötigen, einfach vorbeigehen.

Was an Ihrer DNA ist denn amerikanisch?

Der Sprung ins kalte Wasser. Wenn mich etwas interessiert, dann gehe ich hin. Und wenn ich dann reingesprungen bin, kann es sein, dass ich ziemlich weit weg vom Strand bin und keinen Rettungsring dabeihabe. Also muss ich mich selbst retten (lacht).

Haben Sie eigentlich mal mit einer Rückkehr in die USA und einer Hollywood-Karriere geliebäugelt?

Nein. Ich bin Europäerin. Wenn Hollywood, müsste es so sein, wie es Klaus Maria Brandauer, Christoph Waltz oder Thomas Kretschmann passiert ist – dass sie in Produktionen waren, die in Europa gedreht wurden und dann rübergingen. Auf mich hat in Hollywood niemand gewartet. Ich bin es mal kurz angegangen, war drei Monate drüben, bekam dann ein Theaterangebot aus Deutschland und bin sofort wieder zurückgegangen. Ich kann nicht monatelang einfach rumsitzen und darauf warten, dass mich jemand zu einem Casting einlädt. Ich will und muss arbeiten.

Ihr Vater war Diplomat – sind Sie durch ihn nach Europa gekommen?

Letztendlich schon. Meine Mutter ist ja Wienerin, die beiden haben sich auch in Wien kennengelernt. Die Auslandsstationen meines Vaters waren Wien und Berlin, durch seine Arbeit bin ich immer wieder nach Europa gekommen und habe gemerkt, dass es mir hier sehr gut gefällt.

Unter welchen Präsidenten hat Ihr Vater gearbeitet?

Da bin ich mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war er unter Kennedy schon Diplomat und hat dann unter Bush senior aufgehört. Das hat auch sehr auf meine Mutter abgefärbt, die eigentlich Maklerei studiert hatte, aber als Diplomatenehefrau mit der Gestaltung von Empfängen, Essen und repräsentativen Aufgaben ziemlich ausgelastet war.

Die deutsche Staatsbürgerschaft haben Sie erst in diesem Jahr angenommen – warum so spät?

Weil es sehr schwierig war, die deutsche zu bekommen und die amerikanische zu behalten.

Haben Sie einen Einbürgerungstest machen müssen?

Natürlich. Man bekommt 33 aus 320 Fragen, davon muss man 17 korrekt beantworten.

Und?

Ich hatte 33 Richtige. Und sollte auch einen Deutsch-Sprachtest machen. Ich hab kurz gefragt, ob das wirklich nötig sei, aber sie meinte ja. Und sagte dann doch: Ach, wissen Sie was? Lassen wir das (lacht).

Seit Ihrer Hochzeit mit Felix von Manteuffel tragen Sie einen Namen, den ich ablesen muss, um korrekt zu sein: Leslie Antonia Baronin von Manteuffel, genannt Szoege. Wofür steht das Szoege?

Das ist der Familienname. Es gibt Szoege-Manteuffels, und es gibt Manteuffels ohne Szoege.

Und der Name Malton?

War mein Mädchenname und ist jetzt mein Künstlername. Meinen Namen hätte ich an den Adeligen meines Mannes nicht anhängen dürfen, der würde ja nie mehr aufhören.

Ihrem Mann wird sein sehr schöner Satz über Ihre Beziehung zugeschrieben: Wir haben uns geliebt, ehe wir ineinander verliebt waren. Was wollte er damit sagen?

Als wir uns gefunden hatten, war es sofort ganz klar, wir gehören zusammen. Diese Phase der Annäherung, des Hofmachens, dieses Spielchen von Näherkommen und Auseinandergehen gab es nicht. Ab dem 17. März 1993 waren wir einfach zusammen. Erst nach einer gewissen Zeit fing es plötzlich an zu flimmern, da kamen dann auch die Schmetterlinge.

Letztes Jahr haben Sie einen runden Geburtstag gefeiert, den viele fürchten. Wie ist das Leben jenseits der 60?

Davor muss man sich nicht fürchten. Ich denke nicht in Dekaden und am Sechzigsten gleich an die 70, sondern in Tagen – was passiert morgen? Vielleicht hatte ich deshalb ja kein Problem damit. Ich finde das Leben jenseits der 60 genauso schön wie auf der anderen Seite. Und ich hatte das große Glück, jetzt kurz vor meinem Geburtstag ein Konzert von Patti Smith zu besuchen, das wirklich sehr besonders war. Ein Akustik-Konzert, mit dem sie die Erinnerung zelebrierte. Ihr Mann ist am 4. November vor 25 Jahren gestorben, und ihr Enkel wurde vor ein paar Jahren am 4. November geboren. Diese Frau finde ich allein schon deshalb so beeindruckend, weil sie sich immer treu geblieben ist.

Wie halten Sie sich fit? Immer noch mit einmal Yoga und dreimal Fitness pro Woche?

Wenn ich es schaffe, ist es das Ideal. Wenn ich arbeite, schaffe ich es aber nicht. Aber ich brauche es auch für den Kopf – ich bin ziemlich kopflastig, da ist es gut, wenn man sich körperlich ein bisschen abstrampelt.

Sie haben sich mehrfach öffentlich und deutlich gegen Schönheitsoperationen und Botox-Behandlungen ausgesprochen. Gilt das immer noch?

Ja. Natürlich bin ich manchmal nicht begeistert, wenn ich in den Spiegel schaue oder in einem schlechten Licht stehe. Aber es ist mein Leben, das man in meinem Gesicht sieht – warum sollte ich es wegbügeln? Die meisten Frauen, die sich operieren lassen, sehen doch alle gleich aus. Und merkwürdig noch dazu (lacht). Ich weiß nicht, warum man das möchte.

Ist es denn tatsächlich so, dass die Rollenangebote für Frauen oberhalb der 40 immer weniger werden?

Generell kann man das nicht sagen. Ich habe diese Erfahrung erfreulicherweise noch nicht gemacht, vielleicht auch, weil ich mich nicht auf eine Sache festlege. Ich drehe Filme, mache mit meinem Mann Lesungen, spiele Theater und nehme Hörbücher auf. Aber ich kriege auch mit, dass sehr viele Kolleginnen darunter leiden.

Zu unserer Gesellschaft gehören älter werdende Frauen ja genauso wie älter werdende Männer – warum sollten sie denn aus den Filmen verschwinden?

Das ist eine sehr logische und berechtigte Frage. Erfreulicherweise ändert sich das Bewusstsein in der Gesellschaft, auch in meiner Branche. Man hat kapiert, dass Frauen jenseits der 40 auch vieles Ungewöhnliches, Spannendes und Aufregendes nicht nur zu erzählen haben, sondern auch menschlich so sind.

Seit Anfang des Jahres sind Sie Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel (BFFS). Was ist Ihnen in dieser Funktion besonders wichtig?

Alles (lacht).

Lange Zeit lag der Schwerpunkt auf der sozialen Absicherung von Schauspielern. Auch heute noch?

Absolut. Die soziale Absicherung und die Arbeitsbedingungen stehen für uns ganz oben. Wir haben vor einem Jahr die Themis als Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt ins Leben gerufen. Es werden sehr viele Kollegen – männlich wie weiblich – behelligt, um es gelinde zu sagen. Die werden belästigt, bedroht und genötigt, das geht einfach nicht. Diese Menschen muss man schützen und ihnen einen Ort anbieten, wo sie offen sprechen können, psychologische und juristische Beratung bekommen, wie sie damit umgehen können. Allein die Tatsache, dass es diese Stelle gibt, hindert hoffentlich auch den einen oder anderen daran, diese Grenzen zu überschreiten. Mir ist es wichtig, dass die Themis auf jeder Dispo steht, in den Produzentenverträgen steht der Hinweis schon. Er gehört aber auch auf die Dispo.

Also hat die MeToo-Debatte auch in Deutschland etwas bewegt?

Auf jeden Fall. Sehr viele Menschen wissen jetzt, dass sie nicht allein sind. MeToo ist wie ein Dach, unter dem sich diejenigen treffen können, die solche Erfahrungen machen mussten, und unter dem man Schritte dagegen unternehmen kann. Das gibt denen, die vielleicht Täter werden könnten, vielleicht noch mal zu denken.

Was ist Ihnen noch wichtig als BFFS-Vorsitzende?

Es kann nicht sein, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die alleinerziehend sind, ihrer Arbeit nicht nachgehen können, weil sie nicht das Geld haben, um jemanden zu engagieren, der auf ihre Kinder aufpasst. Wir müssen verhindern, dass jemand seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, nur weil er Vater oder Mutter ist. Da geht es auch um Anerkennung.

Neben dem Schauspielerverband engagieren Sie sich für Kinder mit dem Rett-Syndrom, an dem auch Ihre Schwester Marion leidet. Viele Menschen wissen gar nicht, was das für eine Krankheit ist.

Es ist nicht erkennbar, wenn ein Mädchen mit Rett auf die Welt kommt. Die Geburt und die ersten Monate verlaufen völlig normal. Anschließend stellt sich eine Stagnation der Entwicklung ein, und dann geht’s rückwärts, sodass fast alle Fähigkeiten, die bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt wurden, wieder verloren gehen.

Das heißt, Sie können mit Ihrer Schwester auch nicht kommunizieren?

Zumindest nicht so wie wir beide jetzt.

Vor ein paar Jahren haben Sie zusammen mit Roswitha Quadflieg das Buch „Brief an meine Schwester“ geschrieben, in dem Sie Marions Schicksal und Ihre Beziehung zu ihr schildern. Wie haben Sie ihr vermittelt, dass Sie dieses Buch über sie schreiben?

Gar nicht. Ich habe auch ein Hörbuch eingelesen, das meine Mutter meiner Schwester oft vorspielt. Wie alle Rett-Mädchen und -Frauen liebt sie Musik, zum Beispiel Frank Sinatra, der hier gerade läuft. Das gesprochene Wort von einem Tonträger mag sie dagegen nicht so sehr. Aber beim Hörbuch hört Marion gerne zu, weil sie meine Stimme erkennt. Vielleicht ahnt sie ja sogar, dass es um sie geht – ich bin überzeugt, dass Rett-Mädchen und -Frauen mehr wissen, als man denkt.

Sie sprechen immer von Rett-Mädchen – ist die Krankheit geschlechtsspezifisch?

Ja. Es ist eine spontane, nicht vererbbare Genmutation, die auf dem X-Chromosom liegt. Mädchen können das ausgleichen, weil sie ja zwei X-Chromosomen haben. In Deutschland kommen jedes Jahr etwa 50 bis 60 Mädchen mit dem Rett-Syndrom zur Welt. Jungs können es nicht ausgleichen und gehen deshalb meistens schon während der Schwangerschaft ab. Was ein Segen ist, denn die paar Jungs, die durchkommen, haben wirklich ein furchtbares Schicksal.

Ist die Krankheit behandelbar?

Noch nicht, aber man ist dran, und deshalb geht der Erlös des Buches zu 100 Prozent in die Rett-Forschung. Darum ist es mir auch wichtig, auf die Elternhilfe und ihre Unterstützungsangebote hinzuweisen. Das Gehirn der Patientinnen ist nicht geschädigt – es ist etwa so, als wolle man von einem Ufer zum anderen, baut sich eine Brücke und merkt auf halbem Wege, dass man kein Material mehr hat. Rett-Mädchen verlieren die Sprache, haben aber eine Stimme. Die meisten sitzen im Rollstuhl, meine Schwester kann gottlob gehen. Viele haben nebst der Skoliose auch Epilepsie, Marion zum Glück nicht.

Sie haben mal gesagt, dass Sie vermutlich wegen der Erkrankung Ihrer Schwester Schauspielerin geworden seien.

Ich habe meine Schwester immer gelesen, das heißt: Ich glaube, dass ich ausdrücken konnte, was sie gerade beschäftigt, weshalb sie so oder so reagiert. Es ist ja ein großes Geschenk, die Möglichkeit zu haben, sich in jemanden hineinzuvertiefen und zu versuchen, diesen Menschen und seine Beweggründe zu verstehen. Genau das tue ich als Schauspielerin auch: Ich habe einen Text und versuche, mich in einen Menschen, den ich darstelle, hineinzubegeben und zu verstehen, warum diese Figur dieses oder jenes macht.

Sie übersetzen Ihre Schwester also quasi für andere?

Richtig. Damit bin ich halt groß geworden und konnte sie deshalb immer sehr schnell lesen und übersetzen. Ich bin also so etwas wie ihr Sprachrohr.

Wie und wo lebt Marion denn?

In Kalifornien, in der Nähe meiner Mutter. Sie wohnt in einem Haus zusammen mit fünf anderen Klienten, wie sie dort genannt werden. Tagsüber geht sie zu einer Tagesbetreuung, und am Wochenende holt meine Mutter sie ab. Das ist alles ganz nett, aber sie wäre hier viel besser aufgehoben, und man würde hier ganz anders mit ihr umgehen. Ich bin nicht glücklich mit dieser Situation.

Überlegen Sie, Ihre Schwester nach Deutschland zu holen?

Täglich. Aber ich kann’s nicht bezahlen. Marion ist Amerikanerin, ihre Krankheit ist bekannt, und sie ist gerade 60 geworden. Das heißt, ich müsste alles privat bezahlen, weil keine Krankenkasse sie aufnimmt. Und das würde mich 5000 bis 6000 Euro im Monat kosten. Wenn ich kann, bewege ich Berge für meine Schwester. Und ich bin immer noch sehr hoffnungsvoll, dass sich irgendeine Möglichkeit auftut, wenn es meine Mutter mal nicht mehr gibt, sie ist schließlich auch schon 85. Mein Mann wollte Marion adoptieren, aber uns wurde davon abgeraten.

Nicht wegen einer Krankheit, sondern wegen eines Unfalls wären die Dreharbeiten zu den neuen Folgen von „Weingut Wader“ beinahe geplatzt. Sie hatten sich den Oberschenkel gebrochen.

Ich hatte einen sechsfachen Trümmerbruch (lacht).

Wie bitte? Wie ist das denn passiert?

Ich weiß es gar nicht so genau. Es war der 21. Februar, wir rannten hier am Ku„damm zum Bus, ich hatte flache Schuhe an und eine sehr weite Hose. Und ich glaube, dass ich mich in der Hose verheddert habe und dann voll auf den Knochen gestürzt bin.

Das tut ja schon vom Zuhören weh.

Ja, es hat schon wehgetan (lacht).

Und es klingt auch nicht so, als ob es mit einer dreiwöchigen Verschiebung der Dreharbeiten getan gewesen wäre.

Die Produktion war so unglaublich toll, die haben mir total den Rücken gestärkt. Es ging ja nicht nur um mich, sondern auch um alle anderen Kollegen und das ganze Team. Der gesamte Dreh wurde um vier Wochen verschoben, ich bin dann anderthalb Wochen später dazu gestoßen.

Und waren schon wieder so fit, dass Sie Ihre Rolle spielen konnten, ohne dass man beim Betrachten der Filme etwas vom Trümmerbruch bemerkt?

Sie haben nichts gemerkt? Ist ja super, das freut mich sehr. Ich hatte wirklich hervorragende Ärzte hier im Klinikum Westend, wurde gleich nach dem Unfall operiert und habe sofort mit Physiotherapie begonnen. Ich war fünf Wochen zur Reha und auch während der Dreharbeiten noch 20-mal beim Physiotherapeuten. Bis heute mache ich Physiotherapie.

Und tragen jetzt enge Hosen, wie ich sehe.

Nicht wegen des Unfalls. Die Unfallhose habe ich zwar noch nicht wieder getragen, aber ich hatte auch schon in der Unfallaufnahme gesagt, dass die Hose nicht zerschnitten wird (lacht). Die ist einfach zu schön und bekommt auch mit Sicherheit ihr Comeback. Ich muss nur anders mit ihr umgehen.

Mussten Änderungen am Drehbuch vorgenommen werden?

Eigentlich nicht. Sie haben es sehr gut eingebaut, es gab nur eine einzige Szene, in der ich mal kurz mit hohen Absätzen einen kleinen Berg runterrennen musste. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr im Auto gesessen, aber insgesamt hat es die Geschichte nicht groß verändert.

Was an „Weingut Wader“ gefällt Ihnen abgesehen von der Tatsache, dass Sie eine Hauptrolle spielen?

Auf die Hauptrolle kommt es gar nicht so an, obwohl ich selbstverständlich sehr gerne auch Hauptrollen spiele – ich spiele in vielen Filmen nicht die Hauptrolle. Mir geht es um die Rolle. Mich hat an der Figur der Käthe Wader sehr interessiert, dass sie eine Frau ist, die Angst vor Entscheidungen hat. Also so ziemlich das Gegenteil von mir – ich treffe Entscheidungen meist sehr schnell, auch wenn“s mal die falsche ist. Käthe dagegen hat Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen und dann nicht mehr zu wissen, wie sie damit umgehen soll. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Zustand eines Menschen. Was sie tut, wird durch diese Entscheidungsfreudlosigkeit gefüttert (lacht).

Und das hat Sie gereizt?

Ja. Weil mir das fremd war, wollte ich es entdecken. Außerdem ist „Weingut Wader“ eine Familiengeschichte, bei der sehr viel Augenmerkt darauf gelegt wird, wie diese Familienmitglieder in immer wieder komplizierten und unwegsamen Situationen miteinander umgehen. Krimis haben wir ja genug im Fernsehen – so viel, dass ich mich frage, wo die Autoren immer noch ihre Stoffe herbekommen. Das ist doch ein Wahnsinn.

Waren Sie vorher schon Weintrinkerin oder sind Sie durch „Weingut Wader“ eine geworden?

Ich bin ja halbe Wienerin, meine Muttermilch ist also der Grüne Veltliner. Meinen ersten Schluck Alkohol habe ich mit zwölf getrunken. Wein halte ich für ein sinnliches Getränk, das gefällt mir. Mir hat mal jemand gesagt: Man schaut den Wein an, man riecht ihn und schmeckt ihn – aber es gibt nichts für die Ohren. Und deshalb stößt man mit dem Glas an.

Leslie Malton

wird am 15. November 1958 in Washington D.C. als Tochter einer österreichischen Maklerin und eines US-amerikanischen Diplomaten geboren. Ein Jahr später kommt ihre Schwester Marion zur Welt, die an dem Rett-Syndrom leidet und der Malton bis heute eng verbunden ist.

Am Emerson College in Boston und der Royal Academy of Dramatic Art in London lässt sie sich zur Schauspielerin ausbilden und beginnt ihre Karriere auf Wiener Bühnen. 1985 nimmt sie ein mehrjähriges Engagement am Burgtheater an, spielt in Shaekespeares „Hamlet“ die Ophelia an der Seite von Klaus Maria Brandauer, der ihr anschließend eine Weltkarriere prophezeit. Prägender Regisseur und wichtigster Lehrmeister der jungen Schauspielerin wird der legendäre George Tabori.

Ihren Durchbruch beim Film feiert Malton 1993 in der Rolle der skrupellosen Börsenbrokerin Gudrun Lange in Dieter Wedels ZDF-Kaufhaussaga „Der große Bellheim“. Seitdem ist die für ihre intensive Rollenvorbereitung bekannte Schauspielerin aus dem deutschen Film nicht mehr wegzudenken. Nebenbei steht sie aber auch immer wieder auf der Theaterbühne, liest Hörbücher ein und gibt Lesungen.

1993 lernt Malton den Schauspieler Felix von Manteuffel kennen, den sie zwei Jahre später heiratet. Dadurch wird sie zur Baronin, die deutsche Staatsbürgerschaft aber erlangt sie erst Anfang 2019.

Leslie Malton lebt mit ihrem Mann in Berlin. Seit 2013 engagiert sie sich als Botschafterin der Elternhilfe für Kinder mit dem Rett-Syndrom. Infos unter www.rett.de.