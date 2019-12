Osnabrück . Wie Kaiserin Elisabeth von Österreich wirklich war, will das ZDF mit der Dokumentation „Sisi – die wilde Kaiserin“ zeigen. Sisi – die wilde Kaiserin. ZDF-History, 15. Dezember, 23.45 Uhr, ZDF

Warum ist eigentlich der Adel so faszinierend für manche Menschen? Regenbogenblätter leben davon - und das, obwohl hinreichend bekannt ist, dass bei weitem nicht alle Geschichten stimmen, die dort abgedruckt werden. Wie oft soll beispielsweise Herzogin Kate schwanger gewesen sein? Wie häufig sollen Königin Maxima und ihr Willlem-Alexander Probleme gehabt haben? Mit einander, mit ihren Töchtern, mit der Gesundheit?

Ähnlich ist es mit Elisabeth von Österreich. Bis heute sind viele Menschen von der Frau fasziniert, die sich nicht nur gegen das höfische Protokoll auflehnte, sondern weitgehend aus ihm ausgestiegen ist und so ganz anders lebte, als es sich für eine Frau der damaligen Zeit offiziell geziemte.

Vor allem seit den Filmen mit Romy Schneider in der Hauptrolle umflort die einstige Kaiserin von Österreich ein Personenkult. Und so haben Dokumentationen über die Kaiserin und Mutter immer auch einen Spagat zu vollziehen: Einerseits die Romantik der Sissi-Filme aus den 1950er Jahren ansprechen, andererseits der wirklichen Person gerecht werden.

Auch die Dokumentation „Sisi – die wilde Kaiserin“ von Stefan Ludwig stellt Bezüge zur Sissi-Trilogie her. Die unterschiedlichen Schreibweisen stammen aus der Familie der Kaiserin („Sisi“) und aus dem Titel der Romy-Schneider-Filme („Sissi“). Wie in anderen Dokumentationen, wird hier erneut betont, dass die Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm an einigen Stellen nicht die wirkliche Geschichte wiedergeben.

Stefan Ludwig bietet aber tatsächlich auch neue Einblicke. Zum Beispiel wenn er sich auf die Briefe bezieht, in denen sich die Kaiserin mit ihrem Vertrauten Alexander von Warsberg austauschte. Die Briefe des Freiherrn und Generalkonsuls waren laut ZDF bislang unveröffentlicht.

Die Freundschaft der beiden wird in dieser Dokumentation von Sunnyi Melles (mit schwarz gefärbtem Haar) und Alexander E. Fennon gespielt. Heute wie damals wird den beiden Adligen von manchen ein sexuelles Verhältnis angedichtet, zu dem in den Briefen allerdings nichts Bestätigendes zu finden ist.

Die Dokumentation gewinnt aber vor allem, wenn über die befragten Expertinnen deutlich wird, wie eingezwängt eine junge Adelige – bei allem Luxus, der sie umgab – und Frauen zur damaligen Zeit insgesamt gewesen sind. Beispielsweise durch die Philosophin und Psychologin Catherine Clément, einer französischen Feministin. Elisabeth hatte als Kaiserin die Position und das Geld, sich Freiheiten zu erzwingen. Bis heute aber wird sie oft nach Kriterien beurteilt, die wohl noch aus der damaligen Zeit stammen. Zum Beispiel, wenn sie als „schwierig“ oder „egoistisch“ tituliert wird.

In Sunnyi Melles spielt die österreichische Monarchin mit bayerischen Wurzeln als entrückte, alternde Frau auf der Suche nach einem Zuhause. Nach Halt. Nach engem Austausch.

In der Ankündigung des Films durch das ZDF wird Elisabeth als „exzentrisch, eigensinnig und sehr modern“, als „umstrittene Kaiserin, die ihrer Zeit voraus ist“ beschrieben. Außerdem wird gesagt, dass sie bei aller Recherche ein Rätsel bleibe. Letztlich wird nie zu klären sein, wer sie wirklich war. Das ist ja auch schon bei lebenden Menschen schwierig.

Fakt ist, dass sich 1853 der damalige Kaiser Franz Joseph von Österreich in seine zu dem Zeitpunkt 15-jährige Cousine verliebte und wenige Tages später um ihre Hand anhielt. Mit der Hochzeit des acht Jahre älteren Mannes wurde Elisabeth schließlich Kaiserin – sie erlebte jedoch keine märchenhafte Romanze.

Das konservative Leben in Wien war ihr verhasst. Sie verweigerte sich oft dem höfischen Protokoll, begehrte auf, begab sich auf Reisen. Oft wird sie als exzentrisch beschrieben, weil sie einen exzessiven Kult um ihre Schönheit betrieb, sich mit Sport fit hielt, Gedichte verfasste und in Griechenland leben wollte, wo sie in ihren letzten Lebensjahren einen radikalen Neuanfang plante: Sie wollte raus aus Wien. Sie wollte sich auf der griechischen Insel ein Schloss bauen, wofür sie Alexander von Warsberg um Unterstützung gebeten hatte.

