Osnabrück. 15 Folgen in zehn Jahren: Der 15. „Stralsund“-Fall in zehn Jahren hat eine reale Vorlage. Eine rundum gelungene Jubiläumsfolge abseits der Krimiroutine.

Jubiläum für das Team aus Stralsund. Seit zehn Jahren bereichern Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und ihre Kollegen den Krimi am Samstag im Zweiten. Ihr 15. Fall hat dabei eine ganz besondere Note, denn auf der Wache taucht nach dem Mord an einer Strandbesucherin der unscheinbare und stille Peter Thies (Simon Schwarz) auf und gesteht die Tat. Obwohl alles gegen ihn spricht, hat Petersen Zweifel. Es fehlt ein Motiv. Als er einen weiteren Mord gesteht, wittert Chefin Seibert die Chance, einen Serienmörder zu überführen. Doch in Wahrheit ist – der Folgentitel deutet es an – alles anders als gedacht.



Autor Andreas Kanonenberg ist ein klasse Buch gelungen, das auf einer realen Vorlage beruht. Der Schwede Sture Ragnar Bergwall hatte behauptet, 33 Menschen getötet zu haben. Neben dieser von Simon Schwarz grandios gespielten Figur Thies erzählt der Film auch von einer Ehe am Ende, die letztlich in die Katastrophe führt. Und auch Befindlichkeiten der Kommissare werden abgehandelt: Hidde (Alexander Held) soll in den Innendienst, Petersen ist frisch verliebt. Überhaupt ist die Liebe in all ihren Erscheinungsformen und ihren teils fatalen Folgen das zentrale Thema des Krimis. Ein Fall, der das ganze Potential der Reihe zeigt und aus dem üblichen Krimiallerlei herausragt.

Stralsund - Doppelkopf

Samstag, 23. November 2019, 20.15 Uhr, ZDF

Fünf von sechs Sternen