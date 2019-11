Osnabrück. Sie sind oft legal erhältlich, können aber tödlich sein. Eine 3SAT-Dokumentation klärt über "Neue Drogen" auf.

Die Gefahr lauert im Internet. Ist aber auch im Drogeriemarkt an der Ecke zu finden - als angebliche Arzneimittel auf Hanfbasis. Chemische Drogencocktails sind heute ganz einfach zu bekommen. Sie werden meist online unter verharmlosenden Namen als „Badesalz“ oder „Kräutermischung“ verkauft,. Dabei ist ihre Wirkung oft fatal. Zumal die meist aus China stammenden Einzelbestandteile oft unsachgemäß gemischt werden. Etwa in Zementmixern. Tödliche Überdosierungen sind da oft kein Zufall. Und da die „legal highs“, also die frei verkäuflichen Drogen, stets eine größere Wirkung als altbekannte Drogen, wie etwa Hasch, haben, machen sie auch schneller süchtig und richten schlimme Schäden an. Ein gesundheitliches, politisches aber auch juristisches Problem massiven Ausmaßes, wie dieser Auftakt zum 3SAT-Wisenschaftsabend eindrücklich zeigt. Hier wird die kühle Wissenschaft den oft traurigen Einzelschicksalen der Abhängigen gegenübergestellt. Ab 21 Uhr diskutiert Gert Scobel dann mit drei Gästen über den kontrollierten Einsatz von Drogen in der Medizin. Denn der verspricht neue Ansätze in der Heilung von Neuronalkrankheiten und psychischen Problemen, Segen und Fluch liegen also oft nah beieinander. Ein spannender Themenkomplex.

„Neue Drogen: legal lebensgefährlich?“. 3SAT, Donnerstag, 21.11. 2019; 20.15 Uhr