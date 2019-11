Berlin. TVNOW-Nutzer wissen es schon: Die neue Folge von „Bachelor in Paradise“ fehlt. Im TV kommt heute auch nichts. Wieso?

Gerade erst hat RTL Frauke Ludowigs Talk zu „Bachelor in Paradise“ abgesetzt. Und heute läuft nicht mal mehr die Kuppelshow selbst. War es das? Angesichts der Quoten ist der Gedanke an ein vorzeitiges Aus nicht ganz abwegig: Auch in der letzten Woche schalteten die Kuppelshow nur 850.000 werberelevante Zuschauer ein; der Marktanteil ist damit weiterhin einstellig, auch wenn die Kurve diesmal behutsam nach oben wies.



Dass „Bachelor in Paradise“ heute nicht ausgestrahlt wird, hat aber einen harmloseren Grund: RTL zeigt auf dem Programmplatz das Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft, die in bei den European Qualifiers gegen Nordirland antritt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, um 20.15 Uhr beginnt RTL mit der Vorberichterstattung.

„Bachelor in Paradise“ läuft dann am kommenden Dienstag, 26. November, wieder wie gewohnt zur Primetime. Die Spannung vor der sechsten Folge ist groß. Wir erinnern uns: In der letzten Woche steigerten die Kandidaten sich in eine Art der kollektiven Hysterie, Marco drohte mit dem freiwilligen Auszug, Filip und Sam gingen tatsächlich. Und das Letzte, das Filip den Kameraden zurief, waren die eigens untertitelten Rätselworte: „Ich ess Rabab und schwitz Ente.“ Was hat das alles zu bedeuten? Vor dem nächsten Dienstag werden wir es nicht erfahren.

