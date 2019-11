Osnabrück. Das nennt man Karriere: Der Werlter André Gronewoud hat es aus dem Emsland in die ganze Welt geschafft. Er arbeitet als Reporter für "Bunte", "Stern" und ZDF, interviewt Astronauten, Diktatoren und Posträuber. Jetzt hat er ein Buch herausgegeben. "Das wollte ich Ihnen noch sagen. Ein Jahrhundert im Gespräch."

