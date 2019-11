Berlin. Was stört Tanja an Burkhards Essen? Wieso die Tränen bei Carina und Thomas? Schickt Michael Conny heim? Das bringt Folge 6 von "Bauer sucht Frau".

Nationalgerichte aus Ostfriesland und Paraguay

Bei „Bauer sucht Frau“ wird diesmal vor allem gegessen. Burkhard pult Krabben – was Tanja als ostfriesische Dschungelprüfung auffasst. Sei’s drum. Letzte Woche waren die zwei schon in die Familienplanung eingestiegen; regionale Tischsitten können diese Liebe nicht mehr gefährden.

Allen andern schmeckt’s, sogar Henrys Alpakas! Zum Auftakt seiner Hofwoche beschwatzt Sabine ihn, ihnen Birkengeäst auf die Koppel zu schaffen. Die Tiere sind begeistert. Henry auch – und das auch, weil es bei ihm und Sabine schon am Busbahnhof zum ersten Kuss kommt.

Christina kostet in Paraguya das Nationalgericht, eine Guiso-Suppe, die Rudi ihr auf einer Feuerstelle im Garten kocht. Erstens schmeckt es so am besten; zweitens ist sein Haus so spartanisch eingerichtet, dass der Unterschied zu seiner Küche kaum auffällt.

Was wird aus Jürgen und Kerstin?

Jürgen, seit dem Tod seiner Frau Kunde von Essen auf Rädern, bekommt von Kerstin eine Kesselbrühe gekocht. Das ist eine Art Nudeltopf mit Fleischbällchen und dem Brühwasser, das bei der Wurstherstellung übrigbleibt. Beim Dessert revanchiert er sich mit einem Sahneeis-Dreierlei in Eierlikör. Dazu gibt es Rotwein und ein überraschendes Bekenntnis: Auch Kerstin hat erst vor einem Jahr den Verlobten verloren. Am Ende hat Jürgen nicht nur ein gutes Essen im Bauer, sondern auch Schmetterlinge. Die beiden tauschen den ersten Kuss und beschließen zum Ende der Hofwoche ein Wiedersehen.

Thomas und Carina: Warum die Tränen?

Wer den Teaser am Ende der letzten Folge gesehen hat, weiß: All die Tafelfreuden sind diesmal nur der Appetithappen zu den Liebesgeschichten der zwei Carinas dieser Staffel, der Carina nämlich, die Michaels zugunsten von Conny schon heimgeschickt hat. Und Thomas‘ Carina, die wir zuletzt in Tränen aufgelöst im Stall sahen, neben sich den 2,11 Meter großen Bauern als riesiges Häufchen Elend. Sollte gerade diese Romanze kriseln? Natürlich nicht. Kenner haben das RTL-Täuschungsmanöver sicher durchschaut: Carina weint nicht, weil sie Thomas nicht mag, sondern nur aus Angst, dass sie es ihm nicht klar genug zeigt. Vor drei Jahren sind ihre Oma und ihre Mutter gestorben; seitdem hat sie Angst vor Verlusten. Thomas atmet auf und antwortet genau das Richtige: „Mich wirst du auf keinen Fall verlieren. Ich steh immer hinter dir. Ich halte dich fest.“ Berührend!

Michael zwischen Conny und Carina

Die allerbeste Geschichte liefert aber weiterhin Michael – der Bauer, der die Staffel mit fünf Frauen im Arm begann und am liebsten gleich drei davon auf den Hof genommen hätte. Schritt für Schritt muss er begreifen, wie sehr ihn schon zwei überfordern. Erst schickt er mit Carina die Falsche nach Hause; dann muss er der anderen, Conny nämlich, stammelnd mitteilen, dass er sie doch nicht will. Das ist bitter, zumal er nicht mal beim Abschied den Ton trifft. („Ich habe keine Träne vergossen“, sagt er, um sich zu beweisen, dass er diesmal wenigstens richtigliegt.)

Zurück ins Matriarchat!

Ihn dann büßen zu sehen, ist allerdings ein reines Vergnügen: das schamrote Video-Telefonat, bei dem er nur hoffen kann, dass Carina noch mal zurückkommt. Der überdimensionierte Blumenstrauß, hinter dem er sich bei ihrer Ankunft versteckt. Die Nonchalance, mit der sie erst den Hund und dann ihn begrüßt – all das sind jetzt schon bleibende „Bauer sucht Frau“-Momente. Selten hat die Kamera etwas so Lustiges eingefangen wie Carinas breites Lächeln, in dem sich eine wohl anhaltende Verliebtheit mit ihrem enormen Triumph mischt. „Ich find‘s ja jetzt so schön, dass du jetzt in der Situation bist, mich zu überzeugen“, sagt sie, bevor es zu Michaels Großtante Dora geht. Die proklamiert am Grillbuffet, dass ab sofort Carina sagt, wo’s langgeht. Im Falle eines neuerlichen Fehlverhaltens, droht die 78-Jährige, zieht sie Michael persönlich die Ohren lang. Der Bachelor-Traum ist vorbei. Carina und die Tante führen den Sonnenkönig zurück ins Matriarchat.

