Osnabrück . „Hätte ich das mal früher gewusst“ heißt das Buch, das die Youtuberin Joyce Ilg mit Chris Halb12 geschrieben hat.

Die Kritik ist heftig und lässt nicht viel Spielraum für Interpretationen: In einem Video auf ihrem Youtube-Kanal, der ihren Vornamen trägt, rechnet die Schauspielerin und Moderatorin Joyce Ilg mit dem deutschen Schulsystem ab. Dort würden Dinge gelehrt, die man im späteren Leben überhaupt nicht brauche. Wichtige Sachen hingegen würden komplett fehlen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion klingt sie da weitaus differenzierter: „Natürlich gibt es auch gute Schulen und gute Lehrer. Meine Kritik geht gegen das staatliche Schulsystem. Das müsste sich weiterentwickeln, wie sich andere Dinge eben auch weiterentwickeln“, sagt die 36-Jährige und betont: „Ich weiß, dass das nicht einfach ist und ich weiß auch, dass das nicht von heute auf morgen geht.“

In jedem Fach gebe es sinnvolle Sachen, die man lernen müsse, sagt Joyce Ilg und nennt als Beispiele Dreisatz und Prozentrechnung in der Mathematik. Aber andere mathematische Dinge seien nur für Leute geeignet, die in dem Fach in die Tiefe gehen wollen: „Für den Alltag machen die gar keinen Sinn“, meint Ilg. Kommunikation, soziale Beziehungen oder Selbstreflexion wären da wesentlich wichtiger für das Leben. Oder sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was Glück eigentlich ist.

Sie selbst habe sich privat intensiv mit diesen Themen beschäftigt: „Ich lese viel und bilde mich weiter.“ Über viele Themen habe sie sich mit ihrem besten Freund Chris Halb12 ausgetauscht, Informationen weitergeleitet, mit ihm diskutiert. „Von ihm kam dann die Idee, dass wir daraus ein Buch machen sollten“, erzählt Ilg.

Gemeinsam haben sie einen Verlag für das Buch gesucht, dessen 300 Seiten sich um Aspekte drehen, wie: soziale Beziehungen, Kommunikation, unser Finanzsystem, die Politik, mentale und körperliche Gesundheit, das Glück. „Ich selbst hätte mir so ein Buch gewünscht, in dem das alles drinsteht“, sagt Ilg und: „Wir versuchen in diesem Buch die Basics für ein glückliches und erfolgreiches Leben zu vermitteln und Denkanstöße zu geben, wer bei den einzelnen Themen in die Tiefe gehen möchte, muss kann dann noch weitere Bücher lesen.“

Joyce Ilg, Jahrgang 1983, übernimmt seit 2004 Rollen in Fernseh-Produktionen, wie der RTL-Soap „Unter uns“, „Dahoam is dahoam“ (Bayerischer Rundfunk), „Wilsberg“ und „Hubert ohne Staller“. Seit zwei Jahren gibt sie bei „Verstehen Sie Spaß?“ den Lockvogel, sie arbeitet mit Komikern wie Luke Mockrigde. Der Youtube-Kanal der diplomierten Fotografin hat 1,2 Millionen Abonnenten. Mit Chris Halb12, der ebenfalls einen Youtube-Kanal betreibt, ist sie befreundet.

Anzeige Anzeige

Das Buch ist locker geschrieben, Beispiele aus dem Leben der beiden Autoren sollen Gedanken und Thesen veranschaulichen. „Wir wollen die Themen auf Augenhöhe vermitteln und nicht belehren“, betont Ilg und nennt den Stil des Sachbuchs „Faktenbasiert mit persönlicher Note.“

Was sie unter den Kompetenzen versteht, die sie bereits in der Schule vermittelt haben möchte, erläutert sie auch im Gespräch mit einem Beispiel. Sie habe sich in der Schule – auch von Freunden – manch blöden Spruch über ihr Stützkorsett anhören müssen, das sie zur Heilung einer Skoliose (das ist eine Verkrümmung des Rückens) tragen musste. „Die haben gar nicht gemerkt, was für eine Tragweite ihre Sprüche für mich hatten“, ist sie sich heute sicher und: „Man denkt als Kind über vieles nicht nach.“ Hierfür könnte ein Bewusstsein geschaffen werden, wenn im Unterricht Themen wie das soziale Miteinander vermittelt werden würden.

Kritisch beleuchten Joyce Ilg und Chris Halb12 unter anderem die Werbe-Industrie mit ihren ständigen Versuchen, zum Kauf von Produkten – zumal sinnloser – anzuregen. Und wie sieht in dem Zusammenhang ihre eigenen Werbe-Posts, beispielsweise auf Instagram? „Ich lebe auch in dieser Welt. Wir müssen das System so nutzen, wie es funktioniert“, antwortet die Autorin, aber: „Ich achte schon sehr genau darauf, für wen ich Werbung mache.“

So habe sie bereits Anfragen abgelehnt: „Manchmal passen die Anfragen vom Produkt her, thematisch oder auch einfach vom Zeitpunkt her nicht, Authentizität ist mir da in jedem Fall immer wichtiger als Geld.“ Ilg sagt aber auch: „Ich bin nicht perfekt. Ich mache natürlich auch Fehler.“

Joyce Ilg, Chris Halb12: Hätte ich das mal früher gewusst. Was man wirklich im Leben braucht, aber in der Schule nicht lernt. Rowohlt-Verlag, 2019, 300 Seiten, 12 Euro, E-Book 4,99 Euro.