Leipzig. Hinter einer Folge von Soko Leipzig steckt nicht nur viel Detailarbeit. Auch die Zeit ist beim Dreh meist knapp. Requisiten und die Auswahl der Drehorte verlangen besondere Aufmerksamkeit.

Julis Blick durch den Türspion muss noch einmal gedreht werden, Kamera, Licht und Ton werden neu ausgerichtet. Doch nun schaut nicht Kim Riedle, alias Juli, durchs Türauge, sondern die Kamera – auf einen atemlosen, herbeigeeilten Jan Maibach (Mirco Girnth). Weil jemand zur Unzeit geraschelt hat, braucht es einen „Nachsprecher“ – dann ist die Szene abgedreht. So entsteht, Stück für Stück, eine neue Folge der Soko Leipzig, diesmal „Kokstaxi nach Leipzig“. Drehort ist an diesem Tag eine reale Wohnung im Leipziger Osten, die man „erst kurz vor knapp“ gefunden hat.

Erfahrenes Gespann

Regisseur Herwig Fischer, der hier seine 29. Soko-Leipzig-Episode dreht, ist vom Ambiente begeistert: Juli – koksend, mordverdächtig – „soll eine große Wohnung haben, die auch provisorisch ist, aber nicht kleinbürgerlich-klein.“ 50er-Jahre-Möbel, eine hölzerne Lamellentür, bunt schillernde Klinker an den Wänden, aber im Nebenraum abgeschabte Tapeten und eine marode Decke: Das ist Julis Welt, von der Mieterin dem Team überlassen. 25 Menschen tummeln sich in den zwei Zimmern – davon nur zwei Schauspieler.

Was sie tun, sagen, denken, fühlen sollen, schreibt ihnen Markus Hoffmann vor, Drehbuchautor aus Berlin, mit Uwe Kossmann ein erfahrenes Autorengespann. „Es braucht Besessenheit, Respekt und Gelassenheit“, sagt er, „eitel und unnachgiebig darf man nicht sein“. Sie arbeiten vertrauensvoll und „additiv“ zusammen. „Einer hat eine Idee, wir tauschen uns aus, polieren, ergänzen.“ Für die 90-Minuten-Folge „Der vierte Mann“ (am 8. November im ZDF) kam zum Duo der Österreicher Max Gruber dazu, für ein crossover zwischen Leipzig und Wien, rund um die Wende. „Aufhänger“ ist die reale Josephine Steindling, genannt „rote Fini“, Devisenbeschafferin für die DDR. Nach 1989 blieben 500 Millionen DM verschwunden, beide Staaten stritten darum.

Besser vorwärts als Rückwärts

Dass er diese Historie auf einer „Krimifolie“ aufbringen konnte, freut Markus Hoffmann besonders: „Ich erzähle lieber vorwärts statt retro, auch wenn das schwerer ist. Ich schaue selbst nicht gerne zurück, was morgen ist, interessiert mich mehr.“ Regisseur Herwig Fischer diskutiert derweil leise mit Marco Girnth, ob Jan Maibach zu Juli schauen soll. Mehrfach wird geprobt, dann sein Entschluss: „Wir lassen den Blick weg.“ Ob die Schlussklappe fällt, entscheiden nur der Regisseur oder Kameramann Roman Nowocien. „Für mich ist wichtig, wie ich die Handlung, die Emotionen, die Schauspieler am besten wiedergeben kann“ – und da kann eine Fingerbewegung Bedeutung haben. „Das muss man proben, diffizil ausleuchten – das sind echte Zeitfresser.“

Zeit hat das Team eigentlich nicht: 7,25 Drehtage pro Folge, für vier Folgen 29 Drehtage. Dass die eingehalten, die Mitarbeiter aber „nicht fix und fertig“ sind, darüber wacht Produzentin Katharina Rietz. „Ich muss aber auch die Kontinuität der Figuren genau im Blick haben, jede Folge soll besonders sein, aber in die Reihe passen.“ Schließlich soll der Zuschauer den Ermittlern gerne folgen, „aber er verzeiht viel, auch heftige Krisen der Figuren“. Ihre derzeitige Lieblingsepisode läuft im Dezember: „Rattenfänger“, mit Thomas Heinze, spielt in Halle. „Das ist besonders, man kann auch die Wege dorthin erzählen.“

Das Gesamtbild ist wichtig

Die führen die Krimimacher zur Mittagspause auf den Neustädter Markt, danach geht es bis 18 Uhr weiter, fünf bis sieben TV-Minuten entstehen so. Autor Markus Hoffmann ist nicht am Set. „Wir besprechen uns mit dem Regisseur, so entsteht eine Regiefassung. Bei der Soko Leipzig kennen wir uns schon lange und nehmen uns gegenseitig ernst.“ Die Figuren, die er entwirft, werden von Saskia Richter-Haase eingekleidet. Wegen der knappen Zeit entwirft sie die Kostüme nicht, sondern kauft ein. Sie muss Rollen, ihre Ideen und Schauspieler „unter einen Hut“ bringen, dabei frühere Folgen im Blick haben. Für vier Episoden braucht sie 120 Kostüme. „Das Gesamtbild einer Figur ist wichtig, manchmal auch ein Accessoire.“ Dass es im Krimi um Mord und Totschlag geht, müssen manchmal auch die Kostüme büßen: „Einmal brauchte ich denselben Pullover sechsmal – wer hat denn so was am Lager?“