Foto: TVNOW/Stefan Erhard

Osnabrück. Starker Stoff, hohes Tempo, brillante Hauptdarstellerin: Mit der neuen Serie "Rampensau" und der großartigen Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle könnte Vox an den Erfolg von "Der Club der roten Bänder" anknüpfen. Start ist am Mittwoch, 20. November 2019, um 20.15 Uhr.