Berlin. The-Voice-Finalistin Fidi Steinbeck verrät die Songs, zu denen sie am besten tanzen, trinken und einschlafen kann.

Fidi Fiedler stand im Finale von "The Voice of Germany 2019". Hier erzählt sie, welche Songs ihr am meisten bedeuten, im Guten wie im Schlechten. Exklusiv für uns legt sie die "Playlist meines Lebens" vor.

The Voice: Die Playlist meines Lebens

Fidi, welche zwölf Lieder prägen dein Leben? Verrate uns doch bitte, ….

1. den ersten Song/das erste Album, für den/das du Geld ausgegeben hast.

Fugees -The Score .

2. das Lied, das bei deinem ersten Kuss lief .

Freundeskreis - Anna.

3. den Song, zu dem du am besten tanzen kannst.

Imelda May - Johnny Got A Boom Boom.

4. eine Nummer, bei der du sofort das Radio abdrehst.

Wham - Last Christmas.

5. eine Nummer, bei der du es lauter stellst.

Pharell Williams - Happy.

6. den Kinderhit, unter dem deine Eltern am stärksten gelitten haben.

Anne Kaffeekanne .

7. ein Schlaflied, das wirkt.

Bibi & Tina - Das Hörspielintro.

8. eine Melodie, die du in Endlosschleife hören kannst.

Beach Boys - Wouldn’t It Be Nice.

9. einen Song, dessen Text du jahrelang falsch verstanden hast.

David Dundas - Jeans on.

10. einen Karaoke-Hit, bei dem auch betrunken nichts schiefgeht.

Ton Steine Scherben - Halt Dich An Deiner Liebe Fest.

11. das Lied, das du dir für deine Bestattung wünschst.

Puh, da denke ich jetzt lieber noch nicht drüber nach.

12. das traurigste Lied aller Zeiten.

Fix You – In der Version von Young At Hearts.