Osnabrück. Die äußerst sehenswerte neue spanische Serie „Perfect Life“ begeistert nicht nur dank einer gelungenen Mischung aus Drama und Komödie mit viel Wortwitz. Hauptdarstellerin Leticia Dolera überzeugt auch hinter den Kulissen als vielseitiges Talent.

Engstirnig? María Aguado (Leticia Dolera) ist fassungslos. Weniger, weil ihr Verlobter sie als den „engstirnigsten Menschen der Welt“ bloßstellt. Sondern vielmehr, weil er ihr während eines absurd eskalierenden Streits den Laufpass gibt. Nun ist guter Rat teuer für die verlassene Mittdreißigerin. Zum Glück findet sie Unterschlupf bei ihrer Schwester Esther (Aixa Villagrán). Wo die unglückliche María erst einmal ungewohnt spontan zur nächstbesten Partydroge greift. Was freilich nicht ohne Konsequenzen bleiben soll. Auf dem Kindergeburtstag ihrer anderen Schwester Cristina (Celia Freijeiro) kommt es zu einer folgenschweren Begegnung...

Herzlich willkommen im gar nicht so perfekten Leben der drei Protagonistinnen in ihrem „Perfect Life“ (OT: „Vida perfecta“). Die hochwertig produzierte und sorgfältig inszenierte Serie aus Spanien begeistert von Anfang an dank einer mitreißenden Mischung aus Drama und Komödie, pointiertem Wortwitz und sympathisch gezeichneten Figuren in einem glänzend aufgelegten Ensemble. Die vielseitige Hauptdarstellerin Dolera überzeugt neben ihrer Rolle als Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs vor allen Dingen auch hinter den Kulissen als Serienerfinderin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Äußerst sehenswert!

Wertung: 6 von 6 Sternen.

„Perfect Life“. Vox, 1-2/8, ab Mittwoch, 20. November, 22.00 Uhr.