Osnabrück. Die französische Dokumentation zeichnet ein Porträt des populären Saiteninstruments entlang der Jahrzehnte.

Gleich zu Beginn wird in der französischen Dokumentation von Pierre-Paul Puljiz festgestellt, dass die Gitarre viele Gemeinsamkeiten mit Feuerwaffen habe. Und so unternimmt der Film eine Betrachtung dieses weltweit beliebten Instrumentes ausgehend von dem Satz, den Folklegende Woodie Guthrie in den 1940er Jahren auf seine Klampfe schrieb: „This machine kills fascists“ (Dieses Gerät tötet Faschisten). Die Dokumentation stellt die Gitarre fortan als Instrument von Widerstand und Auflehnung in den Mittelpunkt: „Wenn ihre sechs Saiten erklingen, um Ungerechtigkeiten anzuprangern und politische Botschaften zu übermitteln, wird die Gitarre zu einer Art Waffe.“



Puljiz lässt u.a. Woodstock-Veteran Country Joe McDonald, Patti Smith oder Steppenwolf-Gitarrist John Kay zu Wort kommen und reichert seinen Beitrag mit etlichen Filmausschnitten aus der jeweiligen Zeit an. So sind Chuck Berry, Jimi Hendrix, Bob Dylan oder Sonic Youth zu sehen. Dabei ist der Film weniger aus musikalischer, sondern eher aus historischer und politischer Sicht interessant, der die subversive Kraft der Folk- oder Punkbewegung oder die Schwierigkeit von Protestsongs, zugleich schön und relevant sein zu wollen, thematisiert.

Die Gitarre - Revolution, Kult, Leidenschaft

Freitag, 15. November 2019, 21.45 Uhr, Arte

Vier von sechs Sternen