Berlin. Vorab gab’s Ärger wegen Heidi Klum: ProSieben startet sein queeres Casting „Queen of Drags“.

Die Sitzplätze sind zu eng, als Conchita Wurst und Bill Kaulitz zur Premiere der ProSieben-Show „Queen of Drags“ mit Live-Publikum laden. In die Reihen des Berliner Zoopalasts klemmen sich Kerle in wogenden Tüllwolken und Cocktail-Kleidern, deren Applikationen gefährlich in Richtung Sitznachbar ragen. Auf den ersten Blick scheint die queere Community das Casting für den schönsten Mann in Frauenkleidern begeistert zu feiern. Tatsächlich gab’s im Vorfeld Gegenwind.



Der Ärger über Heidi Klum

„Ich weiß, es war kontroversiell“, sagt Conchita Wurst gleich zu Beginn der Bühnenpräsentation. Denn wo das US-Vorbild „RuPaul’s Drag Race“ von einer schwulen Ikone präsentiert wird, setzt ProSieben auf einen Star ohne queeren Stallgeruch: Wer Deutschlands beste Dragqueen wird, entscheidet – gemeinsam mit der ESC-Siegerin und dem Tokio-Hotel-Frontmann – die GNTM-Chefin Heidi Klum. Dazu kommen Gastjuroren, in Folge 1 Olivia Jones. Eignet sich in Klum die Mehrheitsgesellschaft die Subkultur an? Conchita Wurst lässt diese Kritik nicht gelten: „Ich fand das ein bisschen demaskierend für unsere Community“, sagt sie. „Wir alle möchten inkludieren, wir alle möchten geschützt werden. Da sage ich: Und Heidi Klum?“

Ein Inklusionsfall ist Klum wohl nicht. Ein anderes Argument trifft umso mehr zu: Klum, sagt Conchita Wurst, ist eine der berühmtesten Deutschen – und damit geeignet, ein Nischenthema in den Mainstream zu bringen. Zum Vergleich: Die RTL-Gruppe versteckt ihre schwules Kuppel-Format „Prince Charming“ beim Streamingdienst TVNOW; ProSieben inszeniert seine Show als Verlängerung von „Germany’s Next Topmodel“. Das ist schon insofern plausibel, als eine große Schnittmenge besteht: „Queen of Drags“ präsentiert zehn Kandidaten bei Coachings und Challenges – und bei Scharmützeln in einer Luxus-Villa, aus denen dann Klatsch-und-Tratsch-Geschichten werden. Jede Woche fliegt eine raus; der Siegerin winken das „Cosmopolitan“-Cover, eine Werbekampagne und die Karriere-Starthilfe von satten 100.000 Euro.

„Queen of Drags“ hat ein Anliegen

Anders als bei GNTM bringen die Drag-Queens selbstgeschneiderte Kostüme mit. In die Villa schleppen sie mehr Koffer als alle bisherigen GNTM-Kandidatinnen zusammen. Ein weiterer Unterschied zum Model-Casting: „Queen of Drags“ hat ein Anliegen: Mit ihren auffälligsten Vertretern tritt die queere Welt hier für ihre Sichtbarkeit ein. Mal passiert das im offenen Statement samt Regenbogenflagge, mal über Lebensgeschichten wie der von Katy Bähm. Katy ist jenseits der Bühne ein türkischstämmiger Berliner und vom eigenen Vater entfremdet. In einer anderen erhellenden Szene weigert Janisha Jones sich, in Privatkleidung zu proben; schon begreift man die Macht einer Verkleidung, die einen über den Alltag hinauswachsen lässt. Zwischendurch erfährt man dann noch von so interessanten Dingen wie dem Tucking Slip. Die Unterhose kaschiert den Penis und formt, wie Olivia Jones es ausdrückt, „eine Klitoris wie eine Bratwurst“. Schade, dass die Expertin nur in Folge 1 mitmacht.

ProSieben hat völlig recht damit, die Show in die Primetime zu heben. Ihr emanzipatorischer Hintergedanke geht ja nicht nur die Community an. Mit ihrem spielerischen Selbstentwurf treten die Dragqueens für eine Freiheit an, die jeden inspiriert. „Könnte mein Leben nicht noch ein bisschen geiler sein?“, fragt Conchita Wurst bei der Premiere. Wer hätte sich das auf dem Weg ins Büro nicht selbst schon gefragt? Am Set scheint’s da viel lustiger zu sein: „Es wurde unglaublich viel geflirtet“, sagt Bill Kaulitz – und setzt entwaffnend nach: „Wir haben aber auch viel gefeiert.“ Die Lebenslust transportiert „Queen of Drags“ auf unterhaltsame Weise. Die Entscheidungsrunde am Schluss jeder Folge funktioniert als eigenständiger Varieté-Block, den man sich auch separat ansehen könnte.

Die bessere GNTM-Variante

Auf Anhieb könnte man die Show für das schwule Anhängsel von GNTM halten; tatsächlich ist das neue Format viel sympathischer. Den Casting-Ehrgeiz unterläuft hier eine Freude am Schrägen, Handgemachten und Unvollkommenen: Bambi Mercury beispielsweise hat ihr Dress mit der Heißkleberpistole gezaubert. Samantha Gold wird ermuntert, beim Knef-Chanson auch die hohen Töne auszusingen, selbst wenn es quietscht. Emotion geht über Perfektion: Eine ungewöhnliche Botschaft für ein Klum-Format. Überhaupt muss man sagen, dass die GNTM-Chefin im neuen Umfeld gewinnt. Statt wie gewohnt ihre Jury-Kollegen einzunorden, ordnet sie ihr eigenes Urteil diesmal unter.

Und ihren Kandidaten sagt sie Sätze wie diesen: „Ich hoffe, dass wir euch so zeigen, wie ihr euch selber liebt.“ Und das ist der wichtigste Unterschied zu GNTM. Oberflächlich ähneln sich das Drama und der Ausnahmezustand der Casting-Situation. Aber wo GNTM uns zum Voyeur von unfreiwillig preisgegebenen Gefühlen macht, ist diesmal alles Teil einer bewussten Selbstinszenierung. Das gilt sogar für die Erotik. Die ProSieben-Dragqueens sind, wenn man das mal so sagen darf, mitunter ja ziemlich scharf. Und dieser Eindruck ist sehr viel unproblematischer, wenn er nicht von erschrockenen Mädchen beim Nackt-Shooting ausgeht – sondern von Leuten, die sich auf der Bühne ausdrücklich wohlfühlen.

„Queen of Drags“. ProSieben zeigt die sechs Folgen der ersten Staffel ab dem 14. November 2019 immer donnerstags, 20.15 Uhr.

