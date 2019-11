Osnabrück . Stimmig ist auch der vierte Fall für Anna Maria Mühe in der Krimireihe "Solo für Weiss". Titel: Für immer schweigen. Solo für Weiss: Für immer schweigen. 25. November, 20:15 Uhr, ZDF

Zwei Fälle laufen nebeneinander her in diesem vierten und wieder stimmig gemachten Fall für Nora Weiss (Anna Maria Mühe), die als LKA-Zielfahnderin gewohnt konzentriert ihrer Arbeit nachgeht: Erst scheint es so, als könne sie den Sexualstraftäter Karl Strasser (Ole Puppe) endlich verhaften – doch einen Tag später wird er wegen einer verunreinigten DNS-Probe aus der Haft entlassen. Und am selben Tag wird auf dem Parkplatz eines Lübecker Krankenhauses ein Arzt mit syrischen Wurzeln durch eine Autobombe ermordet.

Mit ihrem Kollegen Simon Brandt (Jan Krauter) von der Kripo Lübeck beginnt Nora unter starkem Zeitdruck zu ermitteln. Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Aber auch im beruflichen Umfeld suchen die beiden nach Spuren. So ist Karin Brendners (Johanna Gastdorf) Sohn kurz nach einer Operation durch den ermordeten Arzt gestorben. Hat der Bruder des Jungen die Bombe gebaut? Die Ermittlungen führen nicht nur ein in den Alltag des unter Leistungsdruck stehenden medizinischen Personals. Weiss begegnet auch Dr. Ines Geissler (Maren Eggert), der Ehefrau ihres Liebhabers und Kollegen Jan Geissler (Peter Jordan). Und schließlich hat sie auch noch mehrere unangenehme Begegnungen mit Strasser.

Fünf von sechs Sternen