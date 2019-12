Osnabrück . Mit „Blutapfel“ hat das ZDF ein Buch aus der Danowski-Reihe von Till Raether verfilmt. Mit feinem Humor und ebensolchen Charakteren.

Und noch ein Krimi, der womöglich als Serie kommt? Wer da an das immer gleiche Schema abendlicher Unterhaltung beim ZDF denkt, liegt falsch. Denn „Blutapfel“ ist anders. Den Krimi nach dem Roman von Till Raether durchziehen ein feiner Humor, ausgeprägte Charaktere sowie eine Geschichte, die über das übliche „Wer war’s?“ und das Kringeln um die Hauptfigur hinausgeht.

Diagnose: hochsensibel

Das fängt schon damit an, dass Adam Danowski (Milan Peschel) eine Diagnose erhält: Der Hauptkommissar bei der Hamburger Polizei ist hochsensensibel. Solche Menschen nehmen alles, was um sie herum passiert, extrem deutlich wahr, können nur schwer filtern, was wichtig ist, und sind wegen der ständigen Verarbeitung von so viel Information schnell erschöpft.

Nun könnte man erwarten, dass sich so ein Mensch oft zurückzieht. Danowski aber muss nicht nur im Job schnell entscheiden, was gerade die Hauptsache ist (was durchaus lebensrettend sein kann), er hat auch noch eine lebhafte Frau (Bettina Stucky) und zwei Töchter, die kurz vor der Pubertät stehen. Außerdem kümmert er sich um seinen Kollegen Andreas „Finzi“ Finzel (Andreas Döhler), der gerade seinen zweiten Alkohol-Entzug versucht.

Weg vom Schubladendenken

Im Krimi aber wird das nicht problematisiert, sondern mit feiner Heiterkeit beschrieben. „Ich habe nach dem komischen Potenzial gesucht“, erzählt Milan Peschel im Gespräch mit unserer Redaktion und ergänzt: „Ich habe eine Begeisterung für Figuren, die Woody Allen schafft.“ So hat er sich auch nicht mit der Frage befasst, warum Danowski überhaupt Polizist geworden ist: „Das interessiert mich nicht. Denn das kann Rollenzuschreibungen und Schubladendenken hervorrufen.“

Milan Peschel ist ein mehrfach ausgezeichneter, viel gefragter Schauspieler im Filmund Fernsehen sowie auf Theaterbühnen, zudem übernimmt er Rollen in Hörspielen und führt Regie. Für seine Rolle als tumorkranker Vater in „Halt auf freier Strecke“ (2011) hat er den Deutschen Filmpreis und den Bayerischen Filmpreis erhalten. In einem Interview hat der Schauspieler vor einigen Jahren gesagt, dass Perfektion im Schauspielberuf ein Nachteil sei. Warum?

Jagd nach Perfektionismus

„Mich interessieren die Fehler, die Umwege und die Zufälle, die dabei entstehen. Das Perfekte hat mich noch nie interessiert“, sagt der 51-Jährige. Und schon dreht sich das Gespräch nicht mehr um Danowski, sondern um die Frage, wer eigentlich bestimmt, was perfekt ist, warum viele Menschen einem Ideal nacheifern, dass die Jagd nach Perfektion manchen aggressiv macht. Mittendrin sagt Milan Peschel Sätze wie: „Es ist auch ein antikapitalistischer Gedanke, dass nicht alles verwertbar sein muss.“ Er meint, dass vermeintlich glatte Oberflächen aufgebrochen werden müssen. Wie ein glatter See, in den man einen Stein wirft.

Dank an Buchautor Till Raether

Dem Schriftsteller Till Raether ist Peschel dankbar, dass er eine Figur wie Danowski geschaffen hat: „Der guckt lieber länger und genauer hin als sein Kollege. Und er braucht dieses Männlichkeitsgehabe nicht.“ Genau dieses Verhalten aber zeigt sein Kollege Knud Behling (Felix Goeser), der deshalb von Danowski, Finzi und Kollegin Meta Jurkschat (Emily Cox) immer mal wieder still und leise abserviert wird.

Behling vermutet denn auch gleich das ganz große Ding, als im Elbtunnel der Fahrer eines Geländewagens hinter seinem Lenkrad erschossen wird. Das Opfer ist der IT-Berater Oliver Wiebusch (Peter Schneider), der ein scheinbar durchschnittliches Leben in einer Reihenhaussiedlung am Stadtrand von Hamburg führte. Adam Danowski, sein Partner Finzi und die junge Meta Jurkschat finden bei ihrer Ermittlung heraus, dass Wiebusch Verbindungen zur Urban-Explorer-Szene hatte: Er stieg in die Hamburger Unterwelt hinab und erkundete beispielsweise die Versorgungsschächte des Elbtunnels. Und dann gibt es noch ein zweites Opfer.

Buchreihe umfasst bislang fünf Krimis

Raether hat bereits fünf Krimis um Kommissar Danowski geschrieben. „Blutapfel“ ist nicht der erste aus der Reihe, die in der Stadt spielt, in der auch der Autor lebt. Werden denn auch die anderen Folgen verfilmt? Und wieder ist das Gespräch beim Thema Perfektion: Das hänge vom Mehrwert für das ZDF ab, sagt Milan Peschel: „Da wird der so genannte Zuschauer herangezogen.“ Soll übersetzt heißen: Nur wenn die Zuschauerzahlen stimmen, wird eine weitere Folge gedreht. Milan Peschel findet die Orientierung an der Meinung der Menge schade und sagt: „Je weniger Risiko man eingeht, desto kleiner wird die Welt, in der man sich bewegt.“