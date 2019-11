Berlin. Drama und Debatten-Film: Julie Delpys "My Zoe" schildert eine Frau, die ihr totes Kind klonen lässt. Daniel Brühl ist der Arzt.

Auf den ersten Blick sieht das Berlin, in dem Julie Delpys Familiendrama „My Zoe“ angesiedelt ist, ganz alltäglich aus. Dass der Film in einer nahen Zukunft spielt, merkt man eher beiläufig – als Isabelle (Delpy) im Zorn einen Tablet-PC wie eine alte Zeitung zerknautscht. Zorn ist für die Genetikerin ein Dauerzustand. Mit ihrem Ex-Mann James (Richard Armitage) verbindet sie ein emotionaler Sorgerechtsstreit – der auch dann weitergeht, als eine Katastrophe in ihr Leben einbricht: Die gemeinsame Tochter fällt Zoe nach einem Spielplatzunfall ins Koma. Trauer und Verzweiflung machen die gegenseitigen Schuldzuweisungen nur noch unerbittlicher.



Rosenkrieg, Kindstod und Sci-Fi

Eigentlich erzählt Julie Delpy, die hier als Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin auftritt, drei Filme in einem: Nach dem ersten Drittel, dass mit dem Ehekrieg ganz nah am Alltag ist, folgt im zweiten der Ausnahmezustand: die Sorge um das verletzte Kind. Erst am Ende kippt der Film dann in eine Zukunftsvision: Das Kind stirbt, und Isabelle reist mit einer Genprobe der Tochter zu einem Moskauer Reproduktionsmediziner. Lässt der Arzt mit dem zweifelhaften Ruf sich auf ein Klon-Experiment ein? Kann man ein totes Kind durch ein genetisch identisches ersetzen?

Julie Delpy packt nicht nur ein großes Drama auf den Tisch, sondern auch große Fragen. Dabei provoziert sie mit einer betont wertfreien Vision von Klon-Versuchen am Menschen. Die Möglichkeiten dazu, argumentiert der Film, stehen bereit. Jetzt müssen wir diskutieren, wie wir damit umgehen. Für die Nebenrolle des Arztes hat Delpy übrigens wieder Daniel Brühl besetzt, der an dem Film auch über die über die Produktionsfirma Amusement Park beteiligt ist.

„My Zoe“. F 2019. R: Julie Delpy. D: Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl, Gemma Arterton. 102 Minuten, FSK ab 12 Jahren. Filmstart: 12. November 2019.

Mehr davon