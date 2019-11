Hannover. Sehr nah und persönlich zeigt "Schulhof der Hoffnung", was für Schüler, Eltern und Lehrer der Besuch einer Brennpunktschule bedeutet. Zu sehen sind Schicksale, die selbst Filmemacher Benjamin Arcioli nicht kalt lassen, wie er im Gespräch erzählt. Die dreiteilige Doku läuft zum ARD-Schwerpunkt "Zukunft und Bildung" am Mittwochabend im NDR an.

Zum zweiten Mal blickt ein Dokumentarfilm in das Leben der Peter-Ustinov-Schule in Hannover. "Unsere Schule wird Absturz genannt", sagt die 17-jährige Michelle, eine von 300 Schülern über die Brennpunktschule. Die dreiteilige Doku "Schulhof der Hoffnung" aus der neuen Reihe "dreihundertsechzig" startet heute um 23.50 Uhr im NDR und ist auch über die Mediathek verfügbar.

Überzeugte Lehrer an der Brennpunktschule

"Die Lehrer, die ich dort getroffen habe, sind alle davon überzeugt, dass sie etwas bewirken wollen", sagt Benjamin Arcioli, einer der Hauptautoren. Im Film konzentriert sich das Team um Arcioli auf die Schulleiterin sowie die beiden Klassenlehrerin der 9b. "Das ist schon eine Art Kampf, den wir führen", sagt da die Leiterin der Oberschule.

Im Film sieht man wie hart die Lehrer stellenweise auf die fehlende Sozialkompetenz der Schüler reagieren, aber auch versuchen, ihnen zu helfen. "Sie ist nicht einfach streng, weil sie Spaß hat, uns fertig zu machen", sagt Navid über die Klassenlehrerin Nina Dittrich.



Entscheidendes Schuljahr

"Das ist die Klasse, die wir in ,45 Min' begleitet hatten", erklärt Arcioli. Der Videojournalist gehörte bereits beim Film "Schule am Limit" für die NDR-Reihe "45 Min" zum Autorenteam. "Das war schon sehr aus Schülerperspektive gefilmt", erklärt Arcioli. Der Dreiteiler knüpfe daran an. So ist auch die Mini-Dokureihe wieder eng an den Schülern dran, die offen über sich und die Situation in der neunten Klasse erzählen, kurz vor dem Hauptschulabschluss. "Das ist für unsere Schüler das wichtigste Schuljahr", betont Klassenlehrerin Dittrich.

Perspektive von Schülern, Eltern und Lehrern

Die Perspektive von Schülern, Eltern und Lehrern wird nun aber nicht auf die drei Folgen unterteilt. Arcioli sei es wichtig gewesen, dass alle Figuren gleichberechtigt agieren, erzählt er im Gespräch. Jeder, der im Film vorkommt, wolle er gleichberechtigt darstellen, führt er fort. Dazu zähle auch das Gespräch vor demselben Hintergrund.



Intensiv sind dabei die Schilderungen von zwei Elternteilen: Zum einen ein Vater, der erst um das Sorgerecht seiner Kinder kämpfen musste; zum anderen eine allein erziehende Mutter. Deren Sohn hat zwar hochfliegende Träume Millionär zu werden, sagt aber selbst von sich: "Ich mache nur das Nötigste." Auf eine Bewertung verzichtet der Dokumentarfilm – einen erzählenden Sprecher gibt es nicht.

Hilflosigkeit, aber kein Desinteresse

Den Eltern ist eine gewisse Hilflosigkeit anzumerken, die aber weit weg ist von Desinteresse ist. "Die Eltern können häufig auch nicht anders", sagt Arcioli zu den eigenen Zwängen, denen die Eltern unterliegen. Das Gespräch mit den Eltern sei für ihn sehr interessant gewesen, sagt Arcioli, selbst Vater von zwei Kindern, "Es erweitert den Blick".

So führe der Film auch vor Augen, unter welchem Druck die Jugendlichen stehen. "Es ist sehr ungerecht, dass die Schüler in der 9. Klasse mit 14 oder 16 Jahren so eine Leistung zeigen müssen", sagt Arcioli. Denn nicht jeder Jugendliche sei in dem Alter bereit, zu verstehen, dass sich mit dem Abschluss entscheidet, wie es im Leben weitergeht und dafür die Verantwortung zu nehmen. Dabei haben viele einen einfachen Traum: "Ein normales Leben, wie jeder andere auch", wünscht sich etwa Michelle.



Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Gerade durch die Nähe zu den Schülern, berührt diese Dokumentation und zeigt die Lebens- und Gefühlswelt der Jugendlichen auf. "Die journalistische Distanz, die man immer behalten möchte, verändert sich mit der Zeit", sagt der Filmemacher, der die Jugendlichen ein ganzes Schuljahr lang begleitet hat. Die Frage bleibt, wie es mit den Schülern weitergeht. Arcioli würde gerne den Kontakt halten und in fünf Jahren eine weitere Doku über die Jugendlichen drehen: "Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen."

Indes sind schon weitere Folgen der Doku-Reihe "dreihundertsechzig" angekündigt, die dann auch mit einem Dreiteiler ein Thema von vielen Seiten beleuchten.

"dreihundertsechzig: Schulhof der Hoffnung". NDR, Mittwoch, 13., 20., und 27. November jeweils 23.50 Uhr.