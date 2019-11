Berlin. Tauschkonzert zur Weihnacht: Ende November feiern die Vox-Stars um Michael Patrick Kelly in den Advent – mit diesen Songs.

Auch in diesem Jahr feiern die Stars der vergangenen Tauschkonzert-Staffel in den Advent. Die vorgezogene Weihnachtsfeier von Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben läuft am Dienstag, 26. November 2019 ab 20.15 Uhr auf Vox.

Dies sind die Songs von „Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty“:

Alvaro Soler - „It’s beginning to look a lot like christmas“ ,

Jennifer Haben & Johannes Oerding - „Auld lang syne“ ,

Jeanette Biedermann & Milow - „Winter“,

Wincent Weiss – „Fröhliche Weihnachten“ ,

Johannes Oerding & Michael Patrick Kelly - „Hoffnung / Hope“ ,

Milow - „All the lights“ ,

Jennifer Haben & Alvaro Soler - “When you wish upon a star” ,

Jeanette Biedermann - “Please come home for Christmas” ,

Johannes Oerding - „Home for christmas“ / „Ich komm nach Haus“ ,

Wincent Weiss & Alvaro Soler - „Have yourself a merry little christmas“ ,

Michael Patrick Kelly - „If I should fall behind“ ,

Alle Künstler - „Ich will noch nicht nach Hause“ .

Im Anschluss zeigt VOX eine Zusammenfassung der CMA Awards der Country Music Association.

