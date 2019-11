Berlin. Nur eine Stunde dauerte das RTL-Special „15 Jahre Bauer sucht Frau“. Doch es verändert den Blick auf Inka Bauses Show für immer.

„Bauer sucht Frau“, denkt man ja immer, ist leichte und bekömmliche Unterhaltung. Erst sehnt man sich ein bisschen nach dem Landleben, dann beömmelt man sich über schusselige Landeier. Am Ende ist man mit sich selbst im Reinen und sinkt friedlich ins Bett. Am Sontag aber gab es stattdessen den Overkill, der den Blick auf Inka Bauses Show nachhaltig beschädigen könnte.



Klo mit Blick in die Jauchegrube

Zur Feier der Jubiläumsstaffel lief ein Special, das in einer einzigen Stunde sämtliche Höhepunkte aus 15 Jahren zusammenfasste. Und weil in jeder Staffel dasselbe passiert, gab es jeden einzelnen Einfall als Überdosis: Bauern, die ihren Kandidatinnen zum Abholen ein Sofa auf den Trecker hieven oder mit Tandems und Rikschas zum Bahnhof strampeln, auf die dann kein Koffer passt. Kandidatinnen, die nur im Spaß fragen, ob es im Bad fließend Wasser gibt – und dann tatsächlich ein Nein hören. Frauen, die mit entsetzter Miene in staubige Schlafzimmer blicken, in verdreckte Duschwannen und Plumpsklos, unter denen die Jauchegrube mit fauligem Atem gähnt. Man sah Aufsitzrasenmäher, die den Frauen unterm Hintern wegschossen, Trecker, die sich nicht vom Fleck bewegten. Schwiegermütter aus 15 Jahren präsentierten die immer gleichen Fleisch- und Kuchenplatten. Schafe, Hühner, Kühe flohen und attackierten und kackten den Kandidatinnen ungebremst vor Schuh, die selbstverständlich nicht für die schmutzige Stallarbeit geeignet sind.

Nie mehr „Bauer sucht Frau“

In der aktuellen Staffel ist gerade erst Halbzeit; morgen läuft die fünfte von acht Episoden. Aber mit dem Special hat RTL ein fatales Eigentor geschossen. Nach dem Rückblick ist es fast ausgeschlossen, dass irgendjemand sich noch eine einzige Folge ansieht. Zum einen haben wir uns an den immer neuen ersten Küssen, Anträgen und Ja-Worten bis auf Weiteres überfressen. Zum anderen beschädigt es die Romantik ganz erheblich, wenn man sieht, mit welcher unerbittlichen Routine RTL Jahr um Jahr dasselbe Programm durchprügelt.

Mehr Kuppel-TV