Osnabrück. Der zehnte „Usedom-Krimi“ mit dem Titel „Träume“ erweist sich nicht nur als besonders hartnäckiger Fall für Karin Lassow (Katrin Sass) und Kommissarin Norgaard (Rikke Lylloff). Das komplexe Personengeflecht fordert auch besondere Aufmerksamkeit – die sich für diesen spannenden Fall wirklich lohnt!

Eine Leiche am Straßenrand gibt Rätsel auf. Was auf den ersten Blick aussieht wie das Ergebnis eines aus dem Ruder gelaufenen Raubüberfalls, erweist sich schon bald als harte Nuss für Kriminalkommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff). Die Spur führt zum Anwesen des Bauunternehmers Jörn Sievers (Christian Kuchenbuch). Schnell gerät dessen Sohn Michi (Dennis Mojen), das schwarze Schaf der Familie, in Verdacht, den verhassten Verlobten seiner schwangeren Schwester Merle auf dem Gewissen zu haben. Dank Ex-Staatsanwältin Karin Lassow (Katrin Sass), die die Familienverhältnisse der Sievers genauestens zu kennen scheint, kommt allmählich Licht ins Dunkel.

Die zehnte Episode „Träume“ aus der Reihe „Der Usedom-Krimi“ erweist sich als besonders verzwickter Fall. Drehbuchautorin Marija Erceg entwirft nicht nur ein kompliziertes Vater-Sohn-Verhältnis, sondern fordert die Zuschauer mit einem komplexen Personengeflecht, das Aufmerksamkeit erfordert. Aber die lohnt sich. Wobei Regisseur Andreas Senn in seinem ersten „Usedom-Krimi“ ein gutes Gespür für starke Bilder und eine packende Inszenierung beweist und dabei bis zuletzt konsequent an der Spannungsschraube dreht. Für auflockernde Zwischentöne sorgen die Nachwirkungen einer Fortbildung.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Träume – Der Usedom-Krimi“. Das Erste, Donnerstag, 14. November, 20.15 Uhr.