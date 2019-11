Köln. Tausende Anrufer haben ihm von ihren Sorgen erzählt – und werden ihn in der vergangenen Zeit vermisst haben: Kult-Talker Domian. Drei Jahre nach Ende seiner Nacht-Sendung startet nun seine neue TV-Talkshow.

Nach mehrjähriger Pause kehrt Jürgen Domian am Freitag, 8. November, um 23.30 Uhr mit einer neuen Talkshow ins WDR Fernsehen zurück. In der Live-Sendung will er mit seinen Gästen nach eigenen Angaben intensive Gespräche führen und dabei keine Themen aussparen. Worüber und mit wem er dort sprechen wird, weiß der 61-Jährige vorher allerdings nicht: Die Redaktion hat die Gäste ausgewählt, Domian wird sie und ihre Themen erst während der Sendung kennenlernen.

Der Journalist hatte 21 Jahre lang – bis Ende 2016 – eine Telefontalk-Sendung moderiert, die nachts im WDR Fernsehen und bei Radio 1Live lief. Die Anrufer schütteten ihm ihr Herz aus und erzählten von ihren Sorgen und Problemen.

Bei seiner neuen TV-Talkshow "Domian live" wird er seine Gäste nun nicht nur hören, sondern auch sehen können. Weitere Ausgaben der Show sind für die folgenden drei November-Freitage geplant.

