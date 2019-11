Osnabrück . Als wirr entpuppt sich der Krimi „Tot im Wald“ - trotz namhaften Schauspielern wie Anja Kling, Britta Hammelstein und Fahri Yardim. Heute Abend, 18. November, 20.15 Uhr, Sat.1.

Ein Pärchen, das im Havelland von einem Mittelalter-Fest nach Hause fahren will, verschwindet im Wald. Am selben Tag erschießt sich die Tochter des Waldbesitzers Arthur Meckenstock (Hermann Beyer). Die Ermittlerin Lucy Palm (Britta Hammelstein) erkennt da schnell Zusammenhänge. Ihr Chef Ulf Habermann (Dirk Borchert) sieht das anders – wie er auch ein eigenes Urteil über seine Kollegen hat. So hat er Kommissarin Hannah Mangold (Anja Kling) wegen ihrer Halluzinationen dazu verdonnert, im Keller Akten zu sortieren. Klingt wirr? Genau dieses Gefühl erzeugt der Krimi, in dem sehr sperrige Menschen miteinander verwoben sind. Manche von ihnen zeigen nicht nachvollziehbare Charakterzüge.

Jeder kocht in dem Kommissariat sein eigenes Süppchen – und so schleicht sich Hannah Mangold als Pflegerin in Meckenstocks Familie ein, um unerkannt zu ermitteln. Auf dem heruntergekommenen Schloss kehren ihre Halluzinationen zurück. Das aber erhöht nicht die Spannung, sondern das Gefühl der Kopflosigkeit in diesem auf mysteriös getrimmten Krimi um ein dunkles Familiengeheimnis. Eine seltsame Geschichte, die auch die guten Schauspieler, darunter Jella Haase als Hannahs Tochter Laura und Fahri Yardim als Ermittler Aktan Gül nicht retten können.

Wertung: Drei von sechs Sternen