Osnabrück. Im Rahmen der ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ versucht sich die WDR-Produktion „Eine Klasse für sich“ (Das Erste, Mittwoch, 20.15 Uhr) mit dem Themenkreis Lehrermangel und Zweiter Bildungsweg. Das hanebüchene Ergebnis ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.

Gymnasiallehrer Fabian Sorge (Hans Löw) ist ein Lehrer wie aus dem Bilderbuch. Engagiert, verständnisvoll, gerecht und immer auf Augenhöhe mit seinen Schülern. Aber just in dem Moment, als endlich seine Verbeamtung bevorsteht, fällt ihm seine Vergangenheit auf die Füße. Der Fleiß und Ehrlichkeit predigende Lehrer hatte einst sein Abi-Zeugnis gefälscht, um studieren zu dürfen. Doch anstatt wegen Urkundenfälschung strafrechtlich belangt zu werden, wird dem Pauker ein Deal angeboten. Wenn er das Abi auf einem Erwachsenenkolleg nachholt, dann darf er flugs zurück in den Lehrerberuf. Dem Lehrermangel sei's gedankt...

Was um alles in der Welt hat den auftraggebenden WDR geritten, so einen hanebüchenen Stuss zum Thema Zweiter Bildungsweg produzieren zu lassen? Das reißbrettartige Drehbuch lässt kein Klischee aus. Die Dramaturgie trägt holzhammerartige Dellen einer komplett misslungenen emotionalen Zuspitzung. Und die von gefälligem Musikbrei untermalte Inszenierung nach Schema F lässt keine Überraschung zu. Selbst herausragende Darstellerinnen wie Alwara Höfels und Johanna Gastdorf können hier rein gar nichts retten. Ein hoffnungsloser Fall, der allenfalls als Negativbeispiel in die ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ passt.

Wertung: 1 von 6 Sternen.

„Eine Klasse für sich“. Das Erste, Mittwoch, 13. November, 20.15 Uhr.